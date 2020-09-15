شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. بث مباشر لمؤتمر أبل للكشف عن منتجاتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مؤتمر أبل "Time Flies"، والذى تجري فعالياته في Apple Park، حيث ينعقد في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما يتوقع أن يتضمن الحدث الكثير من الفعاليات بما في ذلك الكشف عن ساعة أبل وأجهزة iPad فضلا عن أجهزة أخرى مثل ملحقات تعقب AirTags خاصة بالشركة، وحزمة خدمات Apple One.

وفيما يتعلق بهواتف أيفون فقد تباينت الآراء والتسريبات بين مؤيد للكشف عنها خلال فعاليات الحدث، ومعارض يكشف أن الشركة قد تؤجل الكشف عنها حتى حدث آخر في أكتوبر، وفيما يلى نعرض كيفية مشاهدة حدث أبل الليلة كما يلى:

كيفية مشاهدة مؤتمر أبل الليلة

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يمكن مشاهدة البث المباشر الرسمي على قناة آبل على يوتيوب عبر أي جهاز أو متصفح سواء أجهزة آيفون وآيباد وماك، أو أجهزة أندرويد وأجهزة ويندوز 10، من هنا

- أو يمكن مشاهدته على أي جهاز عبر موقع الشركة على الويب.

- أو يمكن مشاهدته من خلال تطبيق Apple TV على iPhone وiPad وiPod touch وMac وApple TV والأجهزة المدعومة الأخرى.