كيفية استخراج الكلمات من الصور بسهولة

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استخراج الكلمات من الصور عملية غير منتشرة بشكل كبير وغالبًا انت تقرأ هذا المقال لأنك تريد القيام بهذا الأمر هذه المرة ولن تكررها الا بعد فترات طويلة جدًا. لم اقم بإستخراج كلمات من صور ايضًا الا من اجل انهاء تقرير خاص بالكلية فكنت استخرج الكلمات من الأبحاث العلمية التي احتاجها في التقرير لكتابته. يمكن ان نستعين في هذا المقال بتطبيق الملاحظات الأشهر Google Keep ففي التطبيق مزايا عديدة منها اختيار لاستخراج الكلمات من الصور وتحويلها لنص مكتوب. اكمل القراءة فسيفيدك هذا المقال
ماذا تحتاج؟
- تطبيق Google keep يستحسن ان تدخل على الموقع من متصفح الكمبيوتر اسهل لك
- صورة مكتوبة من ملف PDF مثلًا شرط ان تكون الكتابة عليها كتابة كمبيوتر ليست كتابة خط يد
كيفية استخراج الكلمات من الصور؟
- اضغط على علامة اضافة صورة في شريط اضافة ملحوظة جديدة على Google Keep
- اضف صورة تريد استخراج النص منها سأقوم بإستعمال مقدمة المقال لهذا الغرض
- اضغط على زر القائمة و اختر Grab image text
- سيظهر النص امامك كما بالصورة بالطبع ستكون هناك بعض الأخطاء الإملائية التي يمكنك ضبطها بعدها
استخراج الكلمات من الصور
الأمر بسيط جدًا وهي عملية لن تستعملها بشكل كبير لكن ستفيدك اذا اردت نسخ فقرة او جملة ما لكن هذه الفقرة و الجملة على صورة. بدلًا من ان تعيد كتابة الكلمات من البداية بشكل يدوي فإستخراج الكلمات امر اسهل بكثير. و افضل بكثير من الكتابة اليدوية فلذلك قدمنا هذا المقال لك.
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المصدر الأصلي : عرفني