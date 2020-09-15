تكنولوجيا: GMC تحدد يوم 20 من أكتوبر للكشف عن تفاصيل سيارة Hummer الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة GMC يوم 20 من أكتوبر المقبل للكشف عن تفاصيل سيارة Hummer الكهربائية، كما تبدأ الشركة في فتح باب الحجز للسيارة الكهربائية عبر شبكة الإنترنت في نفس اليوم.

خططت شركة GMC في السابق للكشف عن سيارة Hummer الكهربائية في حدث يعقد في 20 من شهر مايو، إلا أن جائحة فيروس كورونا دفعت الشركة لتأجيل الحدث دون أن تحدد موعد جديد لإطلاق هذا الإصدار.

واليوم تعلن GMC عن موعد رسمي جديد لرفع الستار عن هذا الإصدار الجديد من السيارات الكهربائية، حيث يكشف عن سيارة Hummer الكهربائية رسمياً وتستعرض الشركة تفاصيل هذا الإصدار في 20 من أكتوبر.

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ولقد أكدت GMC في إعلان تشويقي سابق على أن سيارة Hummer الكهربائية ستأتي بميزة وضع “crab “، كما سيقدم محرك السيارة قوة 1000 حصان، وقدرة على دفع تسارع من 0 إلى 60 ميل لكل ساعة خلال 3 ثوان فقط.

أيضاً ستأتي سيارة Hummer الكهربائية بإختيار لإزالة سقف السيارة أثناء القيادة، وهي مميزات جيدة في فئة السيارات الكهربائية، لذا نترقب آداء سيارة Hummer الكهربائية الفاخرة في 2020.

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