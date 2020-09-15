تكنولوجيا: Honor تعلن رسمياً عن أجهزة Pad 6 و Pad 6X اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Pad 6 و Pad 6X اللوحية، التي تتميز بحجم 10.1 إنش، و9.7 إنش، ومعالج Kirin 710A.

تنطلق إصدارات Honor الجديدة من الأجهزة اللوحية Pad 6 و Pad 6X باثنان من الأحجام، ودعم من رقاقة معالج هواوي المتوسطة Kirin 710A، وذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام أو 4 جيجا بايت رام في بعض الأسواق.

ويأتي جهاز Pad 6X بمواصفات أقل بين إصدارات Honor الجديدة من الأجهزة اللوحية، حيث تتميز الشاشة بجودة عرض HD أو بدقة 1280 في 800 بيكسل، بينما يتميز جهاز Pad 6 بجودة عرض Full HD أو بدقة 1920 في 1200 بيكسل، إلا أن هذه الإصدارات لا تتوفر بنماذج تدعم الإتصال بشبكات 4G/LTE.

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ومن المقرر أن يتوفر جهاز Pad X6 باللون Neo Mint، كما يأتي جهاز باللون الرمادي أو الذي يعرف من Honor ب”Space Gray”، أيضاً تتميز الأجهزة بتصميم معدني من الألومينوم، كما تأتي هذه الإصدارات في مستوى تسعير منخفض.

يذكر أن أجهزة Pad 6 و Pad 6X اللوحية تنطلق دون متجر تطبيقات جوجل بلاي، حيث تتوفر الأجهزة بمتجر App Gallery البديل من هواوي.

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