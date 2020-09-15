الهاتف OnePlus 8T يظهر في صور حاسوبية جديدة، وإليكم كيف سيبدو

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف OnePlus 8T محورًا لعدد من التقارير في الأونة الأخيرة، والآن تقرر أن يكون نجم بعض الصور الحاسوبية التي تم تسريبها اليوم، والتي يمكنك رؤيتها أدناه.

من الواضح أن الميزة الرئيسية هي وحدة الكاميرا التي تم نقل موضعها في الواجهة الخلفية وتم تزويدها بتصميم مستطيل لا يشبه أي شيء قامت به شركة OnePlus من قبل، ولكن من قبيل الصدفة أم لا، فهذا التصميم يشبه الكثير من هواتف Realme و Oppo الحديثة، ناهيك عن سامسونج وما إلى ذلك من الشركات الأخرى.

على أي حال، هذا هو التصميم الذي إستقرت عليه الشركات المصنعة للهواتف الذكية هذا العام. في الأمام، نلاحظ توفر الهاتف على شاشة مسطحة تضم ثقبًا في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية مع العلم بأن الشائعات السابقة إقترحت قدوم هذا الهاتف مع شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل.

ووفقا للمصادر التي كانت وراء تسريب هذه الصور، فالهاتف OnePlus 8T سيستخدم نفس المعالج Snapdragon 865 المستخدم في الهاتف OnePlus 8، ولكن هذا لا يتماشى مع الشائعات السابقة التي ذكرت أن الهاتف OnePlus 8T سيصل في الواقع مع المعالج +Snapdragon 865.

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بغض النظر عن ذلك، فقد تردد كذلك أن الهاتف OnePlus 8T سيضم ذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن ذلك، فقد قيل أيضًا أن الهاتف OnePlus 8T سيضم بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 11 وبواجهة OxygenOS 11.

توقع أن يتم الإعلان رسميًا عن الهاتف في أواخر شهر سبتمبر الجاري أو في أوائل شهر أكتوبر المقبل.