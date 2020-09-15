إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تدافع عن مصادرتها لسماعات OnePlus Buds

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت أخبار يوم الإثنين بما بدا أنه خلط غير ضار ومضحك، حيث قام مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بنشر تغريدة تضم صورة لسماعات OnePlus Buds قادمة إلى السوق الأمريكي عبر الجمارك الأمريكية. كشفت التغريدة أنه تم إيقاف 2000 وحدة من سماعات OnePlus Buds التي وصلت إلى مطار جون كينيدي الدولي في نيويورك، والتي تم تحديدها على أنها سماعات Apple AirPods مُزيفة.

إتضح أن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لم يرتكب أي خطأ وفقًا لبيانه المُقدم لموقع The Verge : ” عندما تم فحص الشحنة المعنية، قرر أخصائي إستيراد تابع لمكتب الجمارك وحماية الحدود أن سماعات الأذن المعنية تبدو وكأنها تنتهك العلامة التجارية لشركة آبل. تمتلك آبل علامات تجارية خاصة بسماعات الأذن، وقد سجلت تلك العلامات التجارية لدى مكتب الجمارك وحماية الحدود… بناءً على هذا القرار، أوقف ضباط الجمارك وحماية الحدود الشحنة في مطار جون كينيدي “.

لقد حيرنا الموقف برمته بشأن سبب قرار مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بحجب منتج أصلي معروض بالفعل رسميًا للبيع من متاجر التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية. التوقيت أيضًا غريب. لماذا يختار مكتب الجمارك وحماية الحدود الآن الوقوق في وجه المنتجات التي تقلد مظهر AirPods عندما تكون هناك العشرات من الأجهزة التي تقلد مظهر سماعات آبل والمتاحة بالفعل في متاجر التجزئة الكبرى مثل Best Buy و Target و Amazon.

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قال المتحدث باسم مكتب الجمارك وحماية الحدود (CBP) إن المستورد ” سيكون لديه العديد من الفرص من خلال عملية التحكيم لتقديم دليل على أن منتجهم لا ينتهك العلامات التجارية المسجلة ذات الصلة “. قبل يومين، أوقف ضباط الجمارك وحماية الحدود مثالاً آخر لسماعات AirPods مُزيفة وكابلات Lightning مزيفة بقيمة 650 آلف دولار أمريكي. يمكن أن يكون إيقاف سماعات OnePlus Buds نتيجة للحذر الكبير الذي بدأ مكتب الجمارك وحماية الحدود يتخذه إزاء المنتجات التي تُحاول تقليد مظهر منتجات آبل.

يضيف الموقف برمته مزيدًا من التوتر بين الولايات المتحدة والصين وسط عمليات الحظر المفروضة على Huawei و Tencent و TikTok والتي حدثت جميعها تحت إدارة دونالد ترامب، فـ OnePlus تحمل الجنسية الصينية هي الأخرى. على أي حال، لم تقدم OnePlus حتى الآن أي بيان بشأن إيقاف سماعات OnePlus Buds في الجمارك.