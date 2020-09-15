شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف متجر أبل قبل ساعات من فعاليات مؤتمر Time Flies اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقف متجر Apple Store عبر الإنترنت عن العمل، وذلك قبل انطلاق حدث أبل المنتظر “Time Flies"، حيث اعتادت شركة أبل إيقاف متجرها عبر الإنترنت بالكامل قبل كل حدث للأجهزة استعدادًا لوصول المنتجات الجديدة، ويحدث هذا بغض النظر عن المنتجات وعدد الأجهزة التي يتم الإعلان عنها في اليوم.

ومن المتوقع أن تركز شركة أبل اليوم على ساعة Apple Watch وجهاز iPad، حيث ستتلقى الساعة تحديثا بالكشف عن الجيل السادس Watch Series 6، والذي يجب أن يشتمل على مستشعر الأكسجين في الدم ومجموعة شرائح أسرع، كذلك فمن المنتظر الكشف عن ساعة Apple Watch SE بأسعار معقولة أيضًا.

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ويجب أن تقدم العديد من الميزات نفسها التي تظهر فى ساعة Apple Watch Series 5، بما في ذلك التصميم الأحدث، ولكن بسعر أقل قدره 279 دولارًا، مما سيسمح لها بالانتقال بين 199 دولارًا للساعة السلسلة 3 و399 دولار للجيل السادس.

وفيما يتعلق بأجهزة الأيباد، ستطلق أبل جهاز iPad Air 4، ويبدو أن هذا المنتج مصمم لتقديم تصميم يشبه iPad Pro يستخدم ماسح ضوئي لبصمات الأصابع بدلاً من Face ID ومجموعة شرائح A14 من الجيل التالي.

وتشير تقارير اللحظة الأخيرة إلى أن جهاز iPad (الجيل الثامن) سيأتي لاحقًا أيضًا، على الرغم من أن هذا الجهاز سيتم تشغيله بواسطة نفس A12X Bionic الموجود في iPad Pro (2018)، إذا كان هذا صحيحًا، فسيكون ذلك بمثابة ترقية هائلة على A10 Fusion المستخدم داخل جهاز iPad الحالي من الجيل السابع، بينما لا توجد تأكيدات حول طرح هاتف iPhone 12 الجديد.