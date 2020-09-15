شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه مؤتمر أبل Time Flies ؟ وما أبرز المنتجات التى قد يكشفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت شركة أبل كل عام خلال شهر سبتمبر عقد مؤتمر كبير للكشف عن أحدث أجهزتها الذكية، وكما هو الحال مع مؤتمر آبل العالمي للمطورين WWDC 2020، ومعظم الأحداث التقنية الأخرى التي عقدت منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، سيعقد حدث آبل للكشف عن الأجهزة هذا العام بالكامل عبر الإنترنت اليوم الثلاثاء، وفيما يلى أبرز المنتجات التى سيتم الكشف عنها





أبرز الأجهزة التى قد تكشف عنها أبل:

- جهاز أيباد آير جديد



من المنتظر أن تكشف أبل عن الطراز الجديد من جهاز iPad Air اللوحي، ووفقًا لتقارير عديدة خلال الشهر الماضي، قامت آبل بإعادة تصميم الجهاز بشكل كبير لتجعله شبيهًا بجهاز iPad Pro 2019، ووفقًا للتسريبات من المتوقع أن يأتي جهاز iPad Air بحافات مشابهة لتلك الموجودة في طرز iPad Pro، ومنفذ USB بدلًا من منفذ Lightning، وشاشة بقياس 11 بوصة، بدلًا من 10.5 بوصات.

- الجيل السادس من ساعتها الذكية:

كذلك ستكشف أبل عن الجيل الجديد من ساعة آبل الذكية "Watch Series 6"، وتشير التسريبات إلى أن الطراز الجديد من الساعة الذكية سيُركز بشكل كبير في الميزات الصحية الجديدة، مثل: إضافة ميزة جديدة تتيح اكتشاف مستوى الأكسجين في الدم، وستعمل هذه الميزة بشكل مشابه لميزات إشعارات معدل ضربات القلب من خلال إرسال إشعار للمستخدم إذا انخفض مستوى الأكسجين في الدم إلى أقل من حد معين.

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- تحديث أنظمة التشغيل

ستقدم آبل تفاصيل إضافية عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها: iOS 14 و watchOS 7 و iPadOS 14 و tvOS 14 خلال الحدث، وقد كشفت الشركة النقاب عن هذه التحديثات الجديدة في حدث WWDC 2020 في شهر يونيو الماضي.

-سماعات ذكية للرأس:

من المنتظر أن تطلق أبل سماعات رأسية توضع فوق الأذن تحمل علامتها الذكية بشكل منفصل عن علامة Beats التجارية، حيث من المتوقع أن تطلق الشركة عليها اسم (AirPods Studio) أو (AirPods X).

- هواتف أيفون:

اختلفت الأراء حول ما إذا كانت أبل ستطلق هواتف أيفون خلال هذا الحدث أم لا، لكن الكثير من التقارير أشارت إلى أن الشركة لن تعلن عن هواتف آيفون 12 الجديدة خلال حدث آبل في سبتمبر من هذا العام، حيث واجهت سلسلة التوريد بعض التأخير بسبب جائحة فيروس كورونا.