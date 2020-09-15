شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف كواكب خارجية قد تتكون من الماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ما يختلف هو أن الكواكب التي تدور حول النجوم ذات النسب العالية من الكربون تميل إلى أن تكون غنية بالكربون، وفي ظل الظروف المناسبة يمكن أن يصبح الكربون ماسًا.

أخضع الباحثون عينة من كربيد السيليكون مغمورة في الماء لضغط وحرارة شديدين باستخدام الليزر وقياسات الأشعة السينية، لإجراء تجربة تثبت اعتقاداتهم، وكما هو متوقع، تحول كربيد السيليكون إلى ألماس وسيليكا.

يقول الباحث الرئيسي هاريسون ألين-سوتر من كلية الأرض واستكشاف الفضاء بجامعة ولاية أريزونا: "لا تشبه هذه الكواكب الخارجية أي شيء في نظامنا الشمسي".

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أعاد فريقه إنشاء الجزء الداخلي لأحد هذه الكواكب باستخدام خلية الماس في مختبر ASU للأرض والمواد الكوكبية، حيث يتم تشكيل ماسين بلوريين أحاديين بجودة الأحجار الكريمة في سندان ووجههما تجاه بعضهما البعض.

كما أنهم لمعرفة كيفية تفاعل العينة في ظل درجات حرارة شديدة، قاموا بتعريضها لتسخين الليزر في مختبر أرجون الوطني بجامعة شيكاغو وأخذوا قياسات بالأشعة السينية.

تفاعل كربيد السيليكون مع الماء وتحول إلى الماس والسيليكا، وكان في عام 2012، أفاد علماء الفلك أن كوكبًا خارج المجموعة الشمسية يدور حول النجم 55 كانكري أ مكونا من الماس والجرافيت.