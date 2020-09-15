انطباعات LG Wing 5G المواصفات و المميزات و العيوب و السعر المتوقع

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LG Wing 5G هاتف غريب التصميم غريب الشكل جديد جدًا على السوق العالمي. بشاشتين فوق بعضهما البعض واحدة تلتف تصبح فوق الأخرى كشكل حرف T حيث ان الجهاز يهدف الى انشاء نوع من التقسيم بين الشاشتين لتصبح الشاشة الثانوية حاملة لأي عناصر يمكن ازالتها من الشاشة الرئيسية. الهاتف الجديد يحمل مواصفات جيدة في بعضها. و بسيطة في بعضها الآخر. في هذا المقال نكتب انطباعتنا عن الهاتف الجديد. و كيف تستغل LG هذه الفكرة. و تعليقنا على السعر المتوقع مع المواصفات و المميزات و العيوب. فأكمل قراءة المقال

مواصفات LG Wing 5G

المعالج Qualcomm Snapdragon 765G الشاشة الشاشة الأساسية بحجم 6.8 بوصة من نوع P-OLED بدقة 1080×2460 و هي الشاشة التي تدور لتصبح بأعلى الجهاز الشاشة الثانوية بحجم 3.9 بوصة من نوع G-OLED بدقة 1080×1240 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 الثانية Ultrawide بدقة 13MP و فتحة عدسة f/1.9 بزاوية 117 درجة الثالثة Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 بزاوية 120 درجة الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/1.9 البطارية بسعة 4000mah داعمة للشحن السريع

مميزات LG Wing 5G

الأداء و دعم 5G

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اول نقطة هي الأداء هل الأداء جيد؟ نعم نتوقع اداء قوي بفضل معالج Snapdragon 765G القوي نسبيًا بالنسبة لكونه من معالجات الفئة المتوسطة. لكنه اقوى معالج تحت رائد من شركة Qualcomm. هذا المعالج يستطيع تشغيل اقوى الألعاب و اقوى التطبيقات بشكل جيد بدون مشاكل. يستطيع معالجة المهام المتعددة ايضًا بسهولة بدون الضغط على المعالج. المعالج يعطي دعم 5G ايضًا دعم الـ5G جيد جدًا حيث ان هذا من اكثر الرغبات المطلوبة من الشركات بسبب تطوير التقنية و الشبكات الجديدة و التي ستحتاج لدعم جيد من اجل انتشارها بشكل اسرع

الكاميرات

الكاميرات بتركيبة ثلاثية جيدة. كاميرا اساسية بدقة 64MP. مع كاميرتي Ultrawide بدقة 13MP و 12MP على الترتيب. ذلك يعطي للجهاز تغطية لـ120 درجة من الرؤية و هذه زاوية واسعة جدًا كما ان الكاميرا الأساسية ستعطيك دقة عالية و جودة صور ممتازة جدًا الكاميرات الواسعة مفيدة لصور الـLandscape او الصور الجماعية بسبب امكانية تصوير عناصر كثيرة في المساحة الواسعة امامك. لكن الكاميرات في مميزاتها تقترن بشئ آخر و هو الشاشة المزدوجة. و هذا ما سنشرحه في الفقرة القادمة

شاشتين

فكرة الشاشتين ان الشاشتين يتعامدان مع بعضهما البعض فيصبح شكل الهاتف كحرف T. فكرة الشاشتين هي نقل بعض العناصر من الشاشة الرئيسية الى الشاشة الفرعية. مثال على ذلك اذا كنت تستعمل الـNavigation على الشاشة الأساسية فستضع الجهاز بحيث تكون الشاشة الرئيسية بها الملاحة امامك. و على الشاشة الفرعية اذا جائتك مكالمة يمكنك الرد عليها. او مثلًا اذا كنت تلعب لعبة كـAsphalt 9 يمكن وضع خريطة الطريق على الشاشة الفرعية بينما الشاشة الرئيسية للعبة نفسها فقط

لكن ابرز ما في هذه الكاميرات هو فكرة الـ Gimbal Mode و التي تعتمد على نقل سائر اعدادات الكاميرا في الشاشة الفرعية بينما الـViewfinder على الشاشة الرئيسية الـ Gimbal mode يعطيك تحكم في الكاميرا كجهاز Gimbal نفسه. لتثبيت الصور و تحريك الكاميرا في اتجاهات اخرى. فالأمر جيد جدًا ان يصبح معك تحكم كامل بالكاميرا بهذا الشكل. خاصة ان LG تبحث عن جودة الكاميرات و تقديم تجربة تصوير جيدة جدًا.

مميزات اخرى

الشاشة الأساسية شاشة كاملة بسبب الإعتماد على الكاميرا المنبثقة الأمامية

شركة LG تضمن شهادة امان بدرجة عسكرية للجهاز لكنها لا تعني ان الجهاز قابل للإستعمال العنيف و الظروف الصعبة

العيوب

البطارية

هاتف بشاشتين فهل ستضيف لدعمها بطارية صغيرة؟. نعم هذا ما فعلته LG في LG Wing 5G حيث انها اضافت بطارية بسعة 4000mah لدعم الهاتف. هذه بطارية صغيرة جدًا على شاشتين سيعملان معًا. اقل الهواتف الغالية الآن بطاريتها بسعة 4500mah على الأقل. لماذا؟ البطارية هذه اشك ان تصمد ليوم كامل من الإستعمال كما هو منتظر من اي بطارية الآن. ليس في الهواتف الرائدة فقط بل في اي هاتف على الإطلاق فالبطارية هذه لا اتوقع ان تكون جيدة جدًا في هذا الهاتف فالسعة ضعيفة جدًا

عيوب اخرى

الهاتف لا يحمل مدخل سماعات 3.5mm

سعر LG Wing 5G المتوقع

1000 دولار هو السعر المتوقع للهاتف. انا ارى انه مرتفع السعر نسبة ان المواصفات الداخلية للهاتف ليست مرتفعة بمقدار السعر. لكن الشاشتين و تقنية الشاشتين وكيف تعمل الشاشتين مع بعضهما البعض والمفصلات الخاصة بالشاشتين و ميكانيكية الشاشتين ايضًا. سعر الهاتف مرتفع نعم اذا فكرت في شرائه ولكنك لن تشتريه لأدائه المرتفع او كاميراته انت ستشتري الشاشتين. و هي تقنية جديدة و تصميم جديد للهاتف. لذلك هاتف LG Wing 5G هاتف جميل جدًا. و صفقة جيدة لمحبي الهواتف المميزة.

انبطاعنا عن LG Wing 5G

بعد كل هذه الكلمات انطباعنا عن الهاتف انه هاتف مميز بتصميم جديد لكن نخاف ان يصطدم الهاتف بالواقع المرير و هو ان هواتف اندرويد كثيرة و دعم التطبيقات لإختلافات السوفت وير ليس قويًا. العديد من المميزات العملاقة في اندرويد تنتهي و تختفي بسبب ان المطورين لن يقوموا بتطوير تطبيق مخصوص من اجل هاتف واحد. تصور facebook ان تصدر تطبيقًا للهواتف بشاشتين مثلًا. التطبيق العادي نفسه ملئ بالمشاكل اصلًا. فانطباعنا عن الهاتف فهذا الهاتف ممتاز جدًا و تصميم جديد و تقنية جديدة و غريبة و جريئة. لكن نخاف ان تندثر هذه المزايا في نهاية الأمر.

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