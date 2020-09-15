إطلاق LG Wing 5G بتصميم غريب جدًا

الوصول سريعاً لـ :

LG Wing 5G تسربت له تصميمات عديدة في الفترة الأخيرة تشير الى ان الهاتف غريب جدًا وبتصميم عجيب جدًا. لدرجة اني ظننت ان هذا الهاتف مستحيل ان يصدر بهذا الشكل. ولكنه صدر بالفعل بنفس التصميمات المسربة والغريبة فالهاتف بشاشتين. الشاشة الأساسية هي الشاشة التي تجدها امامك بشكلها الطبيعي بدون اي اختلاف. الشاشة الثانية تحتها. فالشاشة الأساسية تدور وتصبح بشكل افقي وتحتها تظهر الشاشة الثانوية الصغيرة. التصميم يشبه جناحات الطائرة البدائية و الأمر غريب جدًا. ولكن على اي حال فقد اطلقت LG هذا الهاتف يوم 15 سبتمبر عام 2020. وهذا الخبر لتفاصيل مواصفات الهاتف و السعر

مواصفات LG Wing 5G

المعالج Qualcomm Snapdragon 765G الشاشة الشاشة الأساسية بحجم 6.8 بوصة من نوع P-OLED بدقة 1080×2460 و هي الشاشة التي تدور لتصبح بأعلى الجهاز الشاشة الثانوية بحجم 3.9 بوصة من نوع G-OLED بدقة 1080×1240 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 الثانية Ultrawide بدقة 13MP و فتحة عدسة f/1.9 بزاوية 117 درجة الثالثة Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.2 بزاوية 120 درجة Advertisements الكاميرا الأمامية وحيدة منبثقة بدقة 32MP و فتحة عدسة f/1.9 البطارية بسعة 4000mah داعمة للشحن السريع

فكرة تصميم LG Wing 5G

فكرة الجهاز وتصميمه معتمدة على استغلال الشاشة الأساسية للمهام الرئيسية والشاشة الفرعية لفرعيات هذه المهام. مثلًا انت تقود سيارتك ذاهبًا الى مكان ما وتستعمل الـNavigation وتطبيق الخرائط فإذا جائتك مكالمة تصبح المكالمة على الشاشة الفرعية و الخريطة على الشاشة الأساسية. او عندما تلعب لعبة سباق مثلًا فتكون الشاشة الاساسية للعبة كلها و خريطة اللعب على الشاشة الفرعية. و غيرها من الأمور التي تستدعي استعمال شاشة اخرى لنقل بعض العناصر من الشاشة الرئيسية الى شاشة فرعية اخرى. الأمر جيد جدًا ان اهتمت الشركات به وقدمت له اضافات اخرى.

ابرز ما لفت انتباهي في المؤتمر هو وضع Gimbal في الكاميرات الذي يعتمد ان تصبح الشاشة الرئيسية كذراع تحكم في الكاميرا. فيمكنك التحكم فيما تقوم الكاميرا بتصويره كأنك تحرك الكاميرا نحو جزء معين من جدار مثلًا. لهذا يوجد كاميرتي Ultrawide الهاتف يستطيع تغطية حتى 120 درجة حول الكاميرا. يمكنك التحكم في ثبات الكاميرا و التثبيت البصري. الشاشة الرئيسية تكون عبارة عن Viewfinder بينما ستجد كل اعدادات الكاميرا على الشاشة الثانوية التي ستمسك الهاتف بها هذا افضل من ان تكون الإعدادات على الشاشة امامك تضايقك او تؤرقك قليلًا

سعر LG Wing 5G

سعر الهاتف المتوقع هو 1000 دولار امريكي تقريبًا لم تعلن الشركة عن اسعار رسمية و لن نعرف سعر الجهاز الرسمي قبل اكتوبر. الهاتف سيصدر في اكتوبر. لكن 1000 دولار كثيرة على هاتف عادي بهذه المواصفات. مناسبة لهذا التصميم و هذه الفكرة العجيبة التي تقدمها LG. هاتف LG Wing 5G من اغرب تصميمات الهواتف في عام 2020 والتصميم يعجبني و يجعلني متحيرًا لما اصدرته الشركة. لكن اتمنى الا تنساه الشركة و ان يحصل على التطوير الذي يستحق ان يناله. فهذا التصميم سيحتاج لبعض العمل من شركات السوفت وير لدعمه بالكامل

المصدر

اعلان LG Wing 5G

اقرأ ايضًا