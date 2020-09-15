شركة Bose تطرح نظارات شمسية ذكية لسماع الموسيقي وإجراء المكالمات

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شركة بوس تطرح نظارات شمسية ذكية لسماع الموسيقى
ابتكار قد يقلل من الإقبال على السماعات الذكية ، كشفت شركة “Bose ” الأمريكية عن مجموعتها الجديدة من الأجهزة الذكية التي ضمت نظارات وسماعات لاسلكية أنيقة ومتطورة.
وذكرت الشركة الأمريكية أن النظارات الشمسية الجديدة تتيح للمستخدم الاستماع إلى الموسيقى واستعمال المساعد الصوتي وإجراء المكالمات الهاتفية دون الحاجة إلى استعمال سماعة الرأس.
وأوضحت شركة بوز أن الموديلات الجديدة من النظارات الشمسية تحمل أسماء Tenor وSoprano وTempo، وتروج الشركة الأمريكية للنظارات الشمسية الجديدة من خلال قدرة عدسات البولي كربونات المستقطبة على فلترة 99% من الأشعة فوق البنفسجية، علاوة على تحسين جودة الصوت في جميع الموديلات الثلاثة.
وقد تم تجهيز الموديلين Tenor وSoprano بخطاطيف رفيعة للأذن، وتمتد فترة تشغيل البطارية لمدة 505 ساعة فقط، بينما تمتد فترة تشغيل البطارية في الموديل الرياضي Tempo حتى 8 ساعات ويمتاز بشدة صوت أعلى، وتتم إعادة شحن النظارة الشمسية الرياضية عن طريق منفذ USB-C.
وتهدف شركة بوز من خلال النظارات الشمسية الجديدة إلى تلبية متطلبات المستخدمين، الذين لا يرغبون في استعمال سماعات الرأس In-Ears، وذلك من خلال الاستماع إلى الموسيقى واستقبال المكالمات الهاتفية واستعمال تطبيقات المساعد الصوتي دون الحاجة إلى سماعات الرأس.
وتظل الأذن مفتوحة على الدوام، ولكن لا يمكن إلغاء الضوضاء بأي حال من الأحوال، ولذلك فإنها ليست مناسبة للاستعمال أثناء التنقل في المواصلات العامة أو النطاقات التي يوجد بها الكثير من الأشخاص.
ويمكن التحكم في النظارة الشمسية عن طريق الإطار الحساس للمس؛ حيث يمكن للمستخدم التحكم في شدة الصوت من خلال حركة مسح على الذراع الأيمن للنظارة الشمسية.
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