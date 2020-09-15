بالفيديو.. “العقرب العملاق” كرسي إلكتروني لمدمني الألعاب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 3 ساعات

مع تفشي جائحة كورونا وقضاء الكثيرين معظم أوقاتهم داخل المنازل خاصة عشاق الألعاب ، طرحت شركة يابانية مقعداً إلكترونياً فريداً، هو الأول من نوعه، منحته اسم (Cluvens IW-SK) ،في خطوة من شأنها جذب عدد كبير من مدمني الألعاب الإلكترونية إلى العالم الافتراضي.

وصممت الشركة اليابانية مقعد الألعاب على شكل ”عقرب“، ويمكنه التحرك في عدة اتجاهات بزاوية تصل إلى 170 درجة، ما يمنح اللاعب متعة أكبر في التحكم بالألعاب.

ويمكن للاعب استخدام ثلاث شاشات حاسوب في اللعبة التي يمارسها، ويمكن التحكم في حركة الكرسي من خلال وحدة طورتها شركة ”كلوفينز“، التي أوضحت أن معايير الأمان متوفرة بشكل كبير في الجهاز.

ويقدم الكرسي خدمات أخرى لمستخدميه، فهو قدم خدمات التدليك“ وتدفئة الجسم في فصل الشتاء، ويبلغ سعره حاليا نحو 3300 دولار أمريكي، إضافة إلى رسوم الشحن والضرائب، لذلك فإن سعره لن يكون بمقدور الجميع.