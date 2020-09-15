تكنولوجيا: خطأ في خوادم شركة Razer يؤدي إلى تسريب بيانات أكثر من 100000 مستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد الباحث الأمني ​​بوب دياتشينكو إختراق في خوادم شركة Razer أدى إلى تسريب بيانات المستخدمين الخاصة، والتي شملت معلومات البريد الإلكتروني، والأسماء والعناوين، والني أثرت بالفعل على أكثر من 100000 مستخدم.

تواجه شركة Razer مشكلة تسريب بيانات المستخدمين في الشركة نتيجة لخطاً في خوادم Elasticsearch أدى إلى عرض بيانات المستخدمين في أكثر من 100000 حساب، حيث تعود بداية المشكلة إلى 18 من أغسطس.

ولقد أكدت Razer على أن مشكلة تسريب بيانات المستخدمين لم تتضمن البيانات الخاصة ببطاقات الإئتمان الخاصة بالمستخدمين، إلا أن هذا الخطأ أدى إلى تسريب بيانات المستخدمين الخاصة بالأسماء الكاملة، العناوين، موعد شحن الأجهزة، وأيضاً البريد الإلكرتوني إلى جانب أرقام الهاتف.

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من جانب أخر لم تستجيب Razer بالرد مباشرة على تصريحات الباحث الأمني ​​بوب دياتشينكو، حيث إستغرقت الشركة ثلاثة أسابيع قبل أن تسجيب الشركة لمعالجة المشكلة في 9 من شهر سبتمبر.

ولقد أكدت Razer في الرد الذي وجه للباحث الأمني على إتخاذ الخطوات اللازمة لحل هذه المشكلة، والعمل على مراجعة أنظمة الشركة لحماية بيانات المستخدمين.

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