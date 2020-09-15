تكنولوجيا: AMD تستعرض نموذج من كرت الشاشة Radeon RX 6000 بتحسينات كبيرة في نظام التبريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة AMD اليوم النموذج المرجعي من كرت الشاشة Radeon RX 6000 الذي كشف عن تحسينات كبيرة في نظام التبريد تقدم من AMD في الجيل القادم كرت الشاشة Radeon.

تستمر المنافسة القائمة بين شركة AMD وNVIDIA للسيطرة عل سوق كرت الشاشة، حيث تستعد شركة NVIDIA للكشف عن GeForce RTX 3080، بينما تقدم AMD اليوم بعض التلميحات حول مميزات الجيل القادم من كرت الشاشة الذي يأتي بمعمارية Radeon.

ولقد إستعرضت AMD اليوم نموذج مرجعي من كرت الشاشة “RX 6000 “Big Navi، والذي يكشف عن ترقية واضحة في نظام التبريد الذي يأتي بمستوى أقل من الضوضاء مع آداء أفضل.

ويختلف الإصدار المرجعي الجديد عن Radeon RX Vega الذي جاء بمستوى مرتفع في الضوضاء، بينما تقدم AMD تحسينات واضحة في نظام التبريد في RX 6000، حيث يضم ثلاثة من المراوح المحورية التي تهدف لدعم تدفق الهواء بكفاءة وبهدوء أفضل.

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ولقد رصد النموذج المرجعي من كرت الشاشة RTX 3080 Founders بمراوح بتصميم يدعم دفع الهواء إلى البطاقة، لذا من المتوقع أن تؤكد التجربة الفعلية كفاءة أنظمة التبريد في آداء كرت الشاشة لاحقاً.

من جانب أخر يأتي النموذج المرجعي من كرت الشاشة RX 6000 بعدد 8 من الدبابيس المزدوجة في الموصلات، ومن المقرر أن ترتكز RX 6000 على دقة تصنيع 7 نانومتر بمعمارية “RDNA 2 “Big Navi، مع تحسينات بنسبة 50% مقارنة بالجيل الأول من شرائح Navi.

كما تقدم AMD تقنية تتبع الأشعة في الوقت الفعلي في الألعاب لتتوافق مع تقنية NVIDIA، مع مجموعة من المميزات الأخرى لدعم الألعاب، والتي تستعرضها AMD في الحدث الرسمي الذي يعقد في 28 من أكتوبر للإعلان عن Radon RX 6000.

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