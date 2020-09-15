الإعلان رسميًا عن الهاتف Xiaomi Redmi 9i مع المزيد من الذاكرة

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Xiaomi تواصل تعزيز مكانتها في السوق، وتقوم بذلك من خلال إطلاق المزيد من الهواتف الذكية التي تستهدف جميع الفئات لتلبية إحتياجات فئة كبيرة من المستهلكين وأيضًا لملء الفراغ الذي بدأت تتركه شركة Huawei في الأسواق الغربية بسبب الحظر المفروض عليها من قبل الحكومة الأمريكية. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت شركة Xiaomi اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف إقتصادي جديد يُدعى Xiaomi Redmi 9i.

الهاتف Xiaomi Redmi 9i الجديد لا يُعتبر في الحقيقة هاتفًا ذكيًا جديدًا كليًا، فهو يأتي بنفس تصميم ومواصفات الهاتف Xiaomi Redmi 9A الذي أعلنت عنه الشركة في وقت سابق من هذا الشهر في الهند، والإختلاف الوحيد بينهما هو أن الهاتف Redmi 9i يأتي مع ذاكرة عشوائية أكبر.

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وبالتالي، هذا يعني أن الهاتف Xiaomi Redmi 9i يأتي بدوره مع مواصفات تقنية تشمل شاشة بحجم 6.53 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G25، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 10W.

الهاتف Xiaomi Redmi 9i الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12.

عمومًا، الهاتف Xiaomi Redmi 9i سيكون متوفرًا بألوان تشمل الأسود والأزرق والأخضر، وسيُكلف ما يُعادل 110 دولارات أمريكية لنسخة 4GB/64GB، وما يُعادل 124 دولار أمريكي لنسخة 4GB/128GB. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف سيُعرض للبيع إبتداء من 18 سبتمبر في الهند، ولكن لا يزال من غير الواضح متى بالضبط سيصل هذا الهاتف للأسواق العالمية.