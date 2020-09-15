LG تُشوق لقدوم هاتفها المميز التالي مع شاشة قابلة للسحب

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، أعلنت شركة LG عن الهاتف LG Wing 5G، وهو الهاتف المُزدوج الشاشة ذو الآلية القابلة للدوران. هذا الهاتف لا يشبه الهواتف الذكية الأخرى المزدوجة الشاشة، فهو يعتمد على تصميم مختلف وفريد من نوعه مما يجعله هاتفًا مميزًا، وأول عضو في مبادرة LG Explorer Project.

أما وقد قلنا ذلك، فقد شوقت شركة LG في أخر الحدث الذي أعلنت فيه عن الهاتف LG Wing يوم أمس عن قدوم هاتف ذكي آخر كجزء من مبادرة LG Explorer Project يضم شاشة قابلة للسحب كما هو موضح في الصورة التشويقية أعلاه.

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الإعلان التشويقي إنتهى بعبارة ” إحبس أنفاسك ” وذكرنا بأن هذا الجهاز يُعتبر جزءًا من مبادرة LG Explorer Project من خلال رسالة توضح أن شركة LG تعمل على هاتف ذو شاشة قابلة للف. ليست هناك المزيد من المعلومات حول الجهاز المعني هنا حاليًا ولكن سنسمع بعض الأشياء عنه بطبيعة الحال قريبًا.

في حالة إذا لم تسمع عن مبادرة LG Explorer Project من قبل، فهي مبادرة تهدف إلى بث حياة جديدة في تصاميم الهواتف الذكية من خلال الإقدام على المخاطرة وتقديم إبتكارات عملية للعملاء، والهاتف LG Wing لا يمثل سوى البداية. كشفت شركة LG أيضًا عن شراكتها مع مجموعة من الشركاء بما في ذلك كوالكوم ومحرك البحث Naver ومنصات البث المباشر Tubi و Ficto للإستفادة من تصميمها الجديد.