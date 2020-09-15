لأول مرة منذ ثلاثة عقود، أقراص الفينيل تتخطى مبيعات الأقراص المدمجة CD

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من وفرة منصات الموسيقى الرقمية، فيبدو أنه لا يزال هناك إهتمام بالتنسيقات الفعلية. بينما لم نشهد إعادة إحياء أشرطة الكاسيت حاليًا، فيبدو أن أقراص الفينيل بدأت تكتسب الشعبية مرة أخرى.

في الواقع، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن مؤسسة Recording Industry Association of America المعروفة إختصارًا بإسم RIAA، فهي تشير إلى أنه لأول مرة منذ الثمانينيات، تمكنت أقراص الفينيل بالفعل من تخطي الأقراص المدمجة ( CD ) على مستوى المبيعات. لكي نكون منصفين، كانت مبيعات الأقراص المدمجة منخفضة نوعًا ما منذ ظهور التنسيقات الرقمية، ولكن رؤية تنسيق قديم يتم إحياؤه الآن ويكتسب القوة في هذا اليوم وفي هذا العصر هو أمر مثير للإعجاب.

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ووفقا لـ RIAA، فقد إرتفعت مبيعات ألبومات الفينيل بنسبة 4 في المئة عن النصف الأول من العام 2019 بحيث وصلت الآن إلى 232 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي مبيعات التنسيقات الموسيقية الفعلية التي إنخفضت إلى 376 مليون دولار أمريكي. لا يشير هذا بأي حال من الأحوال إلى أن أقراص الفينيل ستحل محل الموسيقى الرقمية في أي وقت قريب، ولكن يبدو أنه يبرر عودة بعض الشركات إلى إنتاج أقراص الفينيل.

وبالنسبة للخدمات الموسيقية مثل Spotify و Apple Music، فليس من المفاجئ أن نراها تتصدر المبيعات بحيث أصبحت الآن تقف وراء 85 في المئة من عائدات الموسيقى المسجلة، وهو ما يُترجم إلى 4.8 مليار دولار أمريكي.