جوجل لا تزال مهتمة على ما يبدو بإنشاء النظارات الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما كشفت شركة جوجل لأول مرة عن النظارات الذكية Google Glass، أُعجبنا كثيرًا بهذا المنتج. ومع ذلك، في ذلك الوقت، إتضح أن العالم ببساطة لم يكن جاهزًا تمامًا لتكنولوجيا النظارات الذكية وقد قوبلت نظارات Google Glass نتيجة لذلك بردة فعل عنيفة من المدافعين عن الخصوصية. لسنا متأكدين مما إذا كان التقدم السريع الذي شهده العالم اليوم قد جعل هذه التكنولوجيا جاهزة لتصل إلى عامة المستهلكين، ولكن يبدو أن شركة جوجل لم تتخل تمامًا عن هذه التكنولوجيا حتى الآن.

وفقا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا من قبل موقع Patently Apple، فيبدو أن شركة جوجل قد قدمت براءة إختراع لما يبدو أنه زوج من النظارات الذكية. ومع ذلك، تصميم هذه النظارات الذكية مختلف عن تصميم النظارات الذكية Google Glass الحالية، فهي تشبه إلى حد كبير النظارات العادية بدلاً من أداة تقنية مُتقدمة، مما قد يساعد في جعلها تنسجم مع البيئة بشكل أفضل.

يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة جوجل تخطط لجلب هذا الجهاز إلى السوق أم لا، خاصة وأن براءات الإختراع ليست ضمانًا لحدوث ذلك. ومع ذلك، لا يمكننا القول أننا فوجئنا بأنه لا تزال شركة جوجل تستكشف فكرة إنشاء نظارات ذكية. يُقال أن شركة آبل المنافسة لشركة جوجل تعمل بدورها على نظاراتها الذكية والتي يمكن أن تظهر لأول مرة في العامين المقبلين، لذلك ربما شركة جوجل غير جاهزة تمامًا للتنازل عن حصتها في السوق لشركة آبل.