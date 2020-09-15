آبل تُلمح إلى إمكانية قدوم تقنية Face ID إلى حواسيب Mac

فاطمة أيت طالب - دبي - جلب تقنية التعرف على الوجه Face ID إلى حواسيب Mac مطلب مهم ومنطقي. بعد كل شيء، تأتي جميع حواسيب Mac تقريبًا مع كاميرا ويب مدمجة، فلماذا لا يمكن إستخدام هذه الكاميرا من أجل خاصية التعرف على الوجه Face ID؟ لقد رأينا شركة آبل تجلب تقنية التعرف على بصمات الأصابع Touch ID إلى حواسيب Mac الخاصة بها، لذا فمن المنطقي أن نتوقع قدوم تقنية Face ID بدورها إلى حواسيب آبل في المستقبل.

إتضح أن شركة آبل تستكشف بالفعل مثل هذا الإحتمال، على الأقل وفقا لبراءة إختراع إكتشفها موقع Apple World Today حيث يبدو أن براءة الإختراع التي عثر عليها تشير إلى مثل هذا الإحتمال. ووفقًا لبراءة الإختراع، فهي تقول جزئيًا : ” في بعض الطرازات، يحدد الجهاز الإلكتروني بشكل إختياري وجه الشخص، وينفذ إختياريًا إجراءً وفقًا للمصادقة “.

يبدو أيضًا أنها تشير إلى أنه يمكن إستخدام هذا النظام ليس فقط لتحديد الهوية، ولكن يمكن إستخدامه أيضًا لتحديد أين يُحدق المستخدم ويمكنه تنفيذ إجراءات بناءً على ذلك. ” في بعض الطرازات، يحدد الجهاز الإلكتروني إختياريًا المكان الذي ينظر إليه في واجهة المستخدم، ويقوم إختياريًا بتنفيذ إجراء وفقًا للمكان المحدد “.

يمكن أن يساعد ذلك ذوي الإحتياجات الخاصة، فإذا كان الشخص معاقًا، فإن إستخدام عينيه للنظر إلى الأيقونات على الشاشة لتشغيل التطبيقات يمكن أن يكون إحدى الطرق التي يمكن من خلالها إستخدام مثل هذا النظام. بطبيعة الحال، لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت براءة الإختراع هذه ستتحقق أم لا، ولكن مع إستعداد شركة آبل لإطلاق حواسيب Mac المُزودة بمعالجاتها الخاصة التي تستند على معمارية ARM في المستقبل القريب، من يدري؟