Elon Musk يرغب في إرسال الناس إلى المريخ بحلول العام 2024

فاطمة أيت طالب - دبي - يتكون كوكبنا من عدد محدود من الموارد التي ستنفد في النهاية. هذا هو السبب الذي دفع الكثيرين للإتجاه نحو إنشاء تقنيات بديلة أكثر استدامة، مثل الإعتماد على الطاقة الشمسية أو الطاقة الحركية، وما إلى ذلك. ومع ذلك، من الممكن أن نحتاج يومًا ما إلى البحث عن العيش على كوكب مختلف تمامًا.

حتى الآن، يبدو أن المريخ هو الخيار المفضل، ويبدو أن هذا المستقبل قد يكون قريبًا، على الأقل إذا حقق Elon Musk ما يهدف إليه. وفقًا له، فقد كشف لـ ExploreMars.org على Twitch عن خططه لإرسال الأشخاص إلى المريخ في العام 2024، قبل خططه لبناء مدينة مكتفية ذاتيًا بحلول العام 2050.

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Elon Musk لم يتصنع في تصريحاته أثناء وصف خططه، فقد أشار إلى أن هذه المهمة ستكون صعبة وخطيرة للغاية، ولكن هناك فرصة جيدة لأن ننجو منها. ومع ذلك، نفترض أنه يتعين علينا جميعًا أن نبدأ من مكان ما. من خلال شركته SpaceX، يتصور Elon Musk بناء ما يصل إلى 1000 مركبة فضائية والتي يعتقد أنها ستستغرق حوالي تسع سنوات لنقل مليون شخص إلى المريخ.

يبقى أن نرى ما إذا كان سيتمكن من الوفاء بالموعد النهائي أم لا، ولكن من المثير التفكير أنه ربما في يوم من الأيام، قد لا تعتبر الأجيال القادمة الأرض موطنها بعد الآن.