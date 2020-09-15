شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنجح في تجربتها لوضع مركز بيانات كامل تحت الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، قد يبدو إلقاء مركز بيانات كامل في قاع المحيط أمرًا غريبًا، لكن فريق Project Natick التابع لشركة مايكروسوفت افترض أن وضع مركز البيانات سينتج عنه مراكز بيانات أكثر موثوقية وكفاءة في استخدام الطاقة.

تواجه مراكز البيانات على سطح الأرض مشكلات مثل التآكل من الأكسجين والرطوبة والتحكم في التحولات في درجات الحرارة، ولكن في بيئة ضيقة للماء مع تحكم محكم في درجة الحرارة، تظهر مشكلات أقل بكثير.

ولعل الفكرة هي أن هذه الأنواع من الخوادم يمكن نشرها بسهولة بأحجام كبيرة وصغيرة بالقرب من سواحل المناطق التي تحتاج إليها، مما يوفر وصولاً محليًا أفضل إلى الموارد المستندة إلى مجموعة النظراء في أماكن أكثر.

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تقول مايكروسوفت، إن مركز البيانات تحت الماء كان لديه فقط ثُمن معادل فشل مركز البيانات الأرضي، ويعد معدل الفشل المنخفض هذا أمرًا مهمًا، نظرًا لأنه من الصعب جدًا خدمة خادم معطل عندما يكون في حاوية محكمة الإغلاق في قاع المحيط.

وكانت الشركة تستكشف فكرة الخوادم المغمورة لبعض الوقت بالفعل؛ ففي عام 2015، غمر مركز بيانات قبالة سواحل كاليفورنيا لعدة أشهر كدليل على المفهوم لمعرفة ما إذا كانت أجهزة الكمبيوتر ستنجو من الرحلة.

استمرت هذه الجولة من التجارب لفترة أطول بكثير، بهدف إثبات أن الشركة يمكنها إنجاز هذه المهمة على نطاق عملي يمكن تصنيعها وإنتاجها للاستخدام في العالم الحقيقي.