شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين ترسل تسعة أقمار صناعية إلى المدار عن طريق الإطلاق البحري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الصين بنجاح 9 أقمار صناعية إلى مدار مخطط له من البحر الأصفر اليوم الثلاثاء، وانطلقت الأقمار الصناعية التسعة التابعة لمجموعة جيلين 1 قاوفن 03-1 على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارتش -11، وهو أول صاروخ صينى يطلق من البحر، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا.



اطلاق القمر الصناعى

الأقمار الصناعية تم تطويرها من قبل شركة تشانج قوانج المحدودة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وسيتم استخدام 3 من الأقمار الصناعية لتصوير الفيديو، أحدها لمنصة مشاركة الفيديو الشعبية في الصين بيليبيلي والآخر لمحطة وطنية للبث CCTV، وفى الوقت نفسه، فإن الأقمار الستة الأخرى هي أقمار صناعية للتصوير الكانس.

Advertisements

القمر الصناعى لمنصة بيليبيلي يتميز بتكلفة تطوير منخفضة واستهلاك منخفض للطاقة علاوة على انه خفيف الوزن وعالى الدقة، وتم تصميمه لتصوير مقاطع فيديو وصور للعلوم الشعبية.

ويمكن للقمر الصناعى الحصول على مقاطع فيديو وصور ملونة بدقة أعلى من 0.98 متر. وسيتم استخدام البيانات لإنشاء مقاطع فيديو شهيرة تغطي مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والتاريخ والتعليم كما ستوفر الأقمار التسعة بيانات الاستشعار عن بعد لمسح موارد الأراضي والتخطيط الحضري وخدمات مراقبة الكوارث في البلاد.