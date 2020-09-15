- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين ترسل تسعة أقمار صناعية إلى المدار عن طريق الإطلاق البحري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الصين بنجاح 9 أقمار صناعية إلى مدار مخطط له من البحر الأصفر اليوم الثلاثاء، وانطلقت الأقمار الصناعية التسعة التابعة لمجموعة جيلين 1 قاوفن 03-1 على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارتش -11، وهو أول صاروخ صينى يطلق من البحر، بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا.
اطلاق القمر الصناعى
الأقمار الصناعية تم تطويرها من قبل شركة تشانج قوانج المحدودة لتكنولوجيا الأقمار الصناعية، وسيتم استخدام 3 من الأقمار الصناعية لتصوير الفيديو، أحدها لمنصة مشاركة الفيديو الشعبية في الصين بيليبيلي والآخر لمحطة وطنية للبث CCTV، وفى الوقت نفسه، فإن الأقمار الستة الأخرى هي أقمار صناعية للتصوير الكانس.
القمر الصناعى لمنصة بيليبيلي يتميز بتكلفة تطوير منخفضة واستهلاك منخفض للطاقة علاوة على انه خفيف الوزن وعالى الدقة، وتم تصميمه لتصوير مقاطع فيديو وصور للعلوم الشعبية.
ويمكن للقمر الصناعى الحصول على مقاطع فيديو وصور ملونة بدقة أعلى من 0.98 متر. وسيتم استخدام البيانات لإنشاء مقاطع فيديو شهيرة تغطي مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية والتاريخ والتعليم كما ستوفر الأقمار التسعة بيانات الاستشعار عن بعد لمسح موارد الأراضي والتخطيط الحضري وخدمات مراقبة الكوارث في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: الصين ترسل تسعة أقمار صناعية إلى المدار عن طريق الإطلاق البحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.