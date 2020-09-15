شاهد.. أول رحلة لطائرة شحن ذاتية القيادة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 8 ثواني

يتجه العالم في الوقت الحالي لانتاج مركبات تعمل بطريقة ذاتية خاصة مع التطور التكنولوجي الكبير ، وتمكن مهندسون من تطوير طائرة شحن تعمل بدون طيار .

نجح مهندسون سابقون في شركتي ”تسلا“ و“سبيس إكس“ في تطوير أول نموذج من نوعه لطائرة شحن ذاتية الطيران يمكنها الهبوط بمفردها.

وأجرت شركة (Reliable Robotics) مطورة الطائرة، بنجاح، أول تجربة طيران رسمية لطائرة شحن ذاتية القيادة، قامت بأول رحلة بدون طيار لشحن البضائع.

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وقال روبرت روز المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في الشركة المطورة إن الفريق أجرى برنامج اختبار للطائرات ذاتية القيادة، يركز على طائرة (C172)، حيث تم اختبار كل جانب من جوانب النظام بدقة، مع إجراءات صارمة لفحوصات السلامة، قبل تشغيلها بدون طيار.

وتابع روز قوله إنه من خلال توفير الأتمتة المتقدمة للطيران، سوف نقدم أعلى مستويات السلامة والثقة والراحة لمشغلي الشحن.

وأنشأ روز شركته (Reliable Robotics) في عام 2017 إلى جانب زميله المخضرم في ”سبيس إكس“، يورغ فريفيل، حيث جمعت الشركة حتى الآن تمويلا بقيمة 33.5 مليار دولار لدعم مشروعهما، بحسب تقرير لموقع ”بيزنس إنسايدر“.