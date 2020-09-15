ثورة في تصميم الهواتف الذكية..”إل جي” تكشف عن هاتف بشاشتين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - يبدو أن شركة إل جي اتخذت مسارا مختلفا عما اتخذته شركات تصنيع الهواتف الذكية القابلة للطي ، حيث اتجهت لتصميم مختلف عن باقي الهواتف بشاشتين متحركتين.

فتحت شركة LG صفحة جديدة في تاريخ إنتاج الهواتف الذكية بطرح LG WING الذكي بتقنية شبكة الجيل الخامس والمزود بشاشة كبيرة دوارة تحتها شاشة ثانية أصغر في الحجم.

ويمكن للشاشة الصغيرة للهاتف “وينج” أن تعمل بشكل مستقل عن الأخرى أثناء مشاهدة فيلم، على سبيل المثال. ويمكن أن تكمّلها لتصبح وحدة تحكّم بالألعاب والوسائط.

واعتبر أحد الخبراء أن التصميم الجديد يطرح “تغييرا جذريا” في شكل الهواتف الذكية.

ويحتوي الجهاز،على ثلاث كاميرات في الخلف.

وقالت وسائل إعلام أجنبية، الشركة الكورية الجنوبية تشعر بركود فى مبيعات الهاتف الذكي الحالي،لذلك قامت بطرح الهاتف الفريد من نوعه ،على شكل حرف” T” و يمكن تدوير أحدها بمقدار 90 درجة، ما يسهل القيام بمهام متعددة في آن واحد.

الهاتف الجديد يبث حياة جديدة في تصميم الهواتف الذكية.

وقالت الشركة: “الهاتف يمكن استخدامه كهاتف عادي إذا كنت تفضل ذلك، لكن بمجرد ظهور الشاشة الرئيسية أفقيًا،ستحصل على شكل جديد تمامًا مع حالات الاستخدام الفريدة الخاصة به”.

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وتراهن إل جي على المستخدمين الذين يحبون مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء التنقل.

وقال بن وود، من شركة سي سي أس إنسايت الاستشارية: “من الصعب تقييمه دون استخدامه”، مشيراً إلى أنه لا يشبه أي من الشاشات القابلة للطي، وهي التصميمات التي ركز عليها العديد من منافسي إل جي مؤخراً.

ويعد الهاتف الجديد، هو أول منتج يتم تطويره في إطار مبادرة “إل جي” للهواتف الذكية “مشروع المستكشف”، الذي يهدف إلى تقديم “تجربة استخدام غير مسبوقة”.

وقالت الشركة إن الجهاز خضع لما لا يقل عن 200 ألف اختبار للحركة الدوارة، للتحقق من متانة الشاشة الدوارة.

ورغم استخدام شاشتين، قالت الشركة إن وزن الهاتف لا يتجاوز 260 جرامًا.

وتمّ تجهيز مفصلة الشاشة الدوارة بممتص صدمات، كما طلي الجزء الخلفي من الشاشة الرئيسية بمادة تمنعه من خدش الشاشة الأصغر تحته.

وسيتم طرح الهاتف الجديد للبيع الشهر المقبل في كوريا الجنوبية، وسيتاح في أوروبا.

ولم تؤكد “إل جي” سعر الهاتف بعد، لكن المطلعين على الصناعة توقعوا أن يتجاوز سعره 845 دولارا في كوريا الجنوبية.