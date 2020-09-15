ميزة جديدة من يوتيوب لمنافسة “تيك توك”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 58 دقيقة

تسعى منصة يويتوب لمنافسة التطبيق الصيني الشهير لمقاطع الفيديوهات القصيرة “تيك توك” ، حيث أعلنت يوتيوب عن إطلاق ميزة جديدة تعرف باسم Youtube Shorts، لمنافسة تطبيق تيك توك، وأكدت الشركة أنها ستستمر في إضافة عدد من الميزات الجديدة في المستقبل، والتوسع في المزيد من البلدان خلال الأشهر المقبلة.

الخدمة الجديدة متوافرة حاليًا في الهند، حيث حظر تطبيق تيك توك الصيني منذ أواخر يونيو/ حزيران، وفتح مجالًا للمنافسة بين عدد من الشركات المهتمة بالفيديوهات القصيرة.

وستسمح المنصة الجديدة للمستخدمين بتحميل مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية أو أقصر باستخدام مجموعة من الميزات تتوافر على تطبيق تيك توك أيضًا، منها الكاميرا متعددة الأجزاء، أدوات التحكم في السرعة، جهاز ضبط الوقت وخاصية العد التنازلي.

وحسب يوتيوب فإن خدمة Youtube Shorts متاحة داخل تطبيق يوتيوب على أجهزة أندرويد.

وأكدت الشركة أن الخدمة ستكون متوافرة أيضًا على نظام iOS ودول أخرى قريبًا جدًا.

فيسبوك تنافس تيك توك

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كما أطلقت فيسبوك الشهر الماضي خدمة منافسة لتطبيق تيك توك، وتحمل اسم Instagram Reels.

ولم تفصح فيسبوك على إحصاءات المستخدمين للمنصة حتى الآن.

وجُربت خاصية Instagram Reels في البرازيل، وفرنسا وألمانيا منذ يونيو/ حزيران، وأصبحت متوافرة في 50 دولة منذ شهر أغسطس/ آب.

ولاستخدام هذه الميزة، سيجد مستخدمو تطبيق إنستغرام علامة تبويب جديدة تتيح لهم إضافة تأثيرات بصرية وموسيقى وغيرها من الميزات.

تيك توك .. التطبيق المحظور

حظرت الهند تطبيق تيك توك والعديد من تطبيقات الهواتف الذكية المملوكة للصين في يونيو/ حزيران، بعد التوترات العسكرية بين البلدين.

وتحاول شركات أخرى مثل Chingari وRoposo وMitron ملء فراغ تيك توك، والاحتفاظ بالمستخدمين بعد حظر التطبيق الصيني.

من جهتها ذكرت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية أن التطبيقات مثل تيك توك تضر بسيادة ونزاهة البلاد، وأمن الدولة والنظام العام.