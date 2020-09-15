تكنولوجيا: تقرير بلومبرغ يشير إلى أن الإصدار الرقمي من PlayStation 5 سيأتي بسعر أقل من 400 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث سوني غداً للكشف عن تفاصيل سعر PlayStation 5 وموعد توفر جهاز الألعاب في الأسواق، واليوم في تقرير جديد من بلومبرغ أشير إلى أن الإصدار الرقمي من PlayStation 5 يأتي بسعر أقل من 400 دولار للأسواق.

قبل إنطلاق حدث PlayStation 5 المقرر عقده في 16 من سبتمبر، يأتي تقرير بلومبرغ اليوم ليقدم مزيد من التفاصيل حول جهاز الألعاب القادم، ولقد كشف التقرير الذي نشر اليوم عن أن سوني قامت بخفض التقديرات التي وضعت سابقاً لشحنات PlayStation 5 إلى 11 مليون وحدة حتى مارس 2021، وهي نسبة أقل من التقديرات السابقة ب4 ملايين وحدة.

ولقد كشف التقرير عن أن السبب الرئيسي لخفض تقديرات الشركة لشحنات PlayStation 5 يعود إلى عدم إستقرار الشرائح في جهاز الألعاب، مما أدى إلى إنخفاض الآدء إلى نسبة 50%.

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وتعد وحدة المعالجة الركيزة الرئيسية لتشغيل جهاز ألعاب PlayStation 5، لذا من المتوقع أن ينخفض السعر الذي ينطلق به جهاز الألعاب الجديد عن المتوقع عند إنطلاق PlayStation 5 إلى منافذ البيع أو عند بدء الطلب المسبق عبر موقع سوني.

كما يشير التقرير إلى أن جهاز PlayStation 5 الذي يدعم تشغيل الأقراص الضوئية سيأتي بسعر 450 دولار، بينما ينطلق الإصدار الرقمي بسعر يقل عن 400 دولار، لذا نترقب تفاصيل أكثر من شركة سوني خلال الحدث المقرر عقده غداً.

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