تكنولوجيا: سوني تطلق كاميرة A7C بمستشعر إطار كامل وتصميم صغير الحجم وسعر 1800 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سوني عن إصدارها الجديد من كاميرات بدون مرآة داخلية ومستشعر إطار كامل A7C، والتي تنطلق بتصميم صغير الحجم مقارنة بالإصدارات المنافسة في الأسواق، وسعر 1800 دولار.

قدمت شركة سوني خلال الفترة الماضية كاميرة A7S III التي تستهدف بها تسجيل الفيديو، واليوم ينطلق إصدار جديد من الشركة A7C في فئة الكاميرات بدون مرآة داخلية، والتي تتميز بتصميم صغير الحجم، وviewfinder إلكتروني في الزاوية، وهو تصميم يحاكي APS-C A6600 أكثر من سلسلة A7، كما يأتي الإصدار الجديد بمستوى تسعير أقل من الإصدارات الأخرى من السلسلة.

ولقد طورت كاميرة A7C بمميزات تدعم مدوني الفيديو، مع التصميم الصغير والخفيف 509 جرام الذي سيدعم المستخدم في التنقل بشكل سلس، كما تضم الكاميرة شاشة بحجم 3 إنش تدعم 950K نقطة، كما تدعم الإنحناء بشكل كامل لخارج هيكل الكاميرة، أيضاً يمكن للشاشة أن تدعم المستخدم بخاصية اللمس للتركيز فقط.

كما يأتي هكيل كاميرة A7C بتثبيت في 5 محاور، مع 5 من نقاط التوقف لخفض الإهتزازات، ودعم مدوني الفيديو بتجربة سلسة في التصوير والتنقل.

أيضاً تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K بمستشعر إطار كامل عند 30 إطار لكل ثانية مع قراءة كاملة للبيكسل،أو تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية بمعدل 4: 2: 0 بمعدل 8 بت، و 100 ميجابت في الثانية، كما سيتاح للمستخدمين تسجيل S-Log2 وS-Log3 لزيادة النطاق الديناميكي.

وتعد ميزة التركيز التلقائي من أهم المميزات المقدمة من سوني في كاميرة A7C، حيث تأتي الكاميرة بميزة الضبط البؤري التلقائي hybrid فائق السرعة لتحديد المشهد، كما يمكن تحديد حتى 693 نقطة في نمط الإطار الكامل، أيضاً تدعم سوني هذا الإصدار بتحسينات في تقنية الذكاء الإصطناعي لإدراك الأشخاص، الحيوانات، وتتبع حركة العين في الصور الثابتة أو عند تسجيل الفيديو.

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أيضاً تدعم كاميرة A7C تتبع الأشياء، مع التحكم في عملية التنبؤ بحركة العناصر، مع إمكانية ضبط سرعة إنتقال التركيز البؤري في نمط تصوير الأفلام.

كما تدعم كاميرة A7C تصوير مستمر حتى 10 إطار لكل ثانية وتركيز تلقائي مستمر، كما تدعم سوني هذا الإصدار بآداء على مستوى كاميرة A7 III في كفاءة التصوير في الإضاءة المنخفضة، مع نطاق 100-51200 في ISO، وإمكانية توسيع النطاق حتى 50-204800.

من جانب أخر تقدم سوني OLED viewfinder يدعم حتى 2.36 مليون نقطة، وهو مستوى أقل من كاميرة A7 III التي تدعم حتى 3.6 نقطة، أيضاً تضم الكاميرة بطارية NP-FZ100 التي قدمت في كاميرة A6600 أيضاً، والتي تدعم المستخدم شحن حتى 680 لقطة.

كما تتسع الكاميرة لبطاقة UHS-II واحدة، مع دعم تصوير 45 لقطة بتنسيق RAW للإطارات، كما تحتوي كاميرة A7C على منفذ USB-C فئة 3.2 والذي يدعم شحن البطارية، ومنفذ HDMI micro، واثنان من مداخل السماعات والميكروفون.

ومن المقررأن تتوفر A7C بسعر 1800 دولار لهيكل الكاميرة فقط، أو 2100 دولار لعدة متكاملة تضم عدسات FE 28-60mm f/4-5.6، على أن يبدأ شحن الكاميرة في نهاية أكتوبر.

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