تكنولوجيا: هاتف Realme C17 سيأتي بمعدل تحديث أعلى وسعر معقول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وفقًا لبعض التسريبات، فإن هاتف Realme C17 المرتقب سيأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 بوصة، ولكن مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز. وسوف تكون هذه هي نقطة البيع الرئيسية لـ C17 بالنظر أنه سيكون واحد من الهواتف الذكية القليلة في هذا النطاق السعري مع معدل تحديث أعلى.

سيأتي الهاتف أيضًا بإعداد كاميرا رباعي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل + كاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل + ومستشعر عمق وآخر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. ومن الأمام، يوجد كاميرا بدقة 8 ميجابكسل على فتحة الثقب.

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كما سيأتي Realme C17 بمعالج Snapdragon 460 مع ذاكرة عشوائية بسعة جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويمكن توسيعها بذاكرة خارجية. وسيأتي الهاتف مزود ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم للشحن سريع بقوة 18 واط.

سيتوفر الهاتف باللون الأزرق الداكن والأخضر، وسيتم طرحه في سوق بنغلاديش يوم 21 سبتمبر.

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