شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك يطلق مركز معلومات علوم المناخ لرفع الوعى والحد من المعلومات المغلوطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فيس بوك مركز معلومات علوم المناخ، وهو صفحة ويب مخصص على الموقع تجمع الموارد من خبراء المناخ، وتعمل على جمع الموارد من خبراء المناخ الموثوقين، بما في ذلك مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتهدف الميزة لتثقيف المتشككين في المناخ خلال وقت حاسم للتوعية بتغير المناخ، حيث وعد فيس بوك أيضًا بتزويد عملياته العالمية بالكامل بالطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بحلول نهاية هذا العام.

وتحاكي الشركة وعدًا مشابهًا من أبل، التى ستصل أيضًا إلى صافي انبعاثات صفرية عبر سلسلة القيمة الخاصة بها بحلول عام 2030، مما يعني أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سيتم تعويضها من خلال عملياتها.



مركز معلومات علوم المناخ



وتأتي هذه الإعلانات في أعقاب إعلان جوجل يوم الاثنين بأنها قد عوضت للتو جميع انبعاثات الكربون التي أحدثتها على الإطلاق، وكشفت جوجل أيضًا عن خطط ليتم تشغيلها حصريًا بواسطة طاقة خالية من الكربون بحلول عام 2030.

قال فيسبوك في منشور على مدونة: "تغير المناخ أمر حقيقي.. العلم لا لبس فيه والحاجة إلى العمل تزداد إلحاحًا يومًا بعد يوم".

وأضاف فيس بوك: "بصفتنا شركة عالمية تربط أكثر من 3 مليارات شخص عبر تطبيقاتنا كل شهر، فإننا نتفهم مسؤوليتنا ونريد إحداث فرق حقيقي، وهذا هو السبب في أننا اليوم، قبل أسبوع المناخ، نعلن عن مركز معلومات جديد لعلوم المناخ لربط الناس بالمعلومات المستندة إلى العلم".

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تشبه صفحة الويب المخصصة إلى حد كبير مركز معلومات Covid-19، الذي تم إنشاؤه في مارس من هذا العام استجابةً للوباء الصحي الحالي.

يعمل مركز معلومات Covid-19 بالفعل كمحور للوصول السهل إلى المعلومات الموثوقة حول المرض الفيروسي، من مصادر مثل منظمة الصحة العالمية و NHS والحكومة.

قال فيس بوك، إن مركز معلومات Covid-19 وجه أكثر من ملياري شخص إلى معلومات من السلطات الصحية حتى الآن، مؤكدا: "الآن، نتخذ نهجًا مشابهًا لأزمة المناخ من خلال إطلاق مركز معلومات علوم المناخ الجديد على فيس بوك لربط الناس بمعلومات مناخية واقعية ومحدثة".

سيقدم مركز معلومات علوم المناخ حقائق وأرقام من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) وشبكة شركائها، ويشمل ذلك برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) ومكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة.

سيوفر مركز معلومات علوم المناخ في فيس بوك مصدرًا مركزيًا يمكن الوصول إليه لجميع هذه المعلومات، ويتم طرح المركز الجديد اليوم لمستخدمي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وسيأتي إلى بلدان أخرى قريبًا.

وذكر فيس بوك أيضًا أنه يشترك مع أكثر من 70 منظمة مستقلة للتحقق من الحقائق على مستوى العالم، تغطي أكثر من 60 لغة، لمراقبة محتوى علوم المناخ.