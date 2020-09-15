ظهور أدلة جديدة ” تؤكد ” قدوم حزمة الخدمات الجديدة Apple One من آبل

فاطمة أيت طالب - دبي - أشارت التقارير السابقة أن شركة آبل تُعد حزمة خدمات جديدة تُدعى ” Apple One “. يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك صحيحًا أم لا، ولكن يبدو أن الشركة سجلت إسم النطاق ” AppleOne.tech “. بينما نشك في أن شركة آبل ستستخدم هذا النطاق، فمن المحتمل أنها فعلت ذلك لحماية العلامة التجارية ولمنع القراصنة عبر الإنترنت ولمنع الهجمات الإحتيالية.

في حالة إذا سمعت عن هذا لأول مرة، فقد قيل أن شركة آبل تعمل على حزمة خدمات جديدة ستجمع العديد من الخدمات المدفوعة للشركة في حزمة واحدة ستكون أرخص. في الوقت الراهن، تُباع جميع خدمات آبل بشكل فردي، مما يعني أنه إذا كنت ستشترك في Apple Music و Apple Arcade و +Apple News و +Apple TV و iCloud، فقد يصبح الأمر مكلفًا إلى حد ما.

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تقول الشائعات أنه يمكن لشركة آبل تجميع الخدمات معًا في خطط مختلفة لجعلها في متناول الجميع، مثل تجميع Apple Music و +Apple TV و Apple Arcade مع iCloud وما إلى ذلك. لسنا متأكدين من تكلفة هذه الحزمة، ولكن من المفترض أنها ستكون أرخص من الإشتراك فيها بشكل منفصل.

أكدت الشركة أنه ستستضيف حدثًا في وقت لاحق من هذا اليوم حيث نأمل أن يتم الإعلان عن حزمة الخدمات الجديدة هذه، لذلك لا تنسى العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل.