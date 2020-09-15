'ZERO 8'.. هاتف جديد يغزو السوق العراقية

وقال المكتب الاعلامي للشركة، في بيان صحفي إن "شركة Infinix ستطلق هاتفها Zero 8 في الـ19 من الشهر الجاري بينما يعتبر الهاتف الأفضل في فئته السعرية، حيث يمتلك معالج MTK Helio G90T وقادر على التقاط صور بدقة 64 ميكابيكسل بمستشعر IMX686 من سوني وتصوير سيلفي بدقة 48 ميكابكسل وفديو بدقة 4K".واضاف أن "الهاتف يمتلك خاصية الشحن السريع حيث ان الجهاز يشحن في ساعة فقط كاملاً و 70% في 30 دقيقية فضلاً عن امتلاكه شاشة كبيرة بقياس 6.85 انش بوضوح عالي الجودة FHD+ مثالية لمشاهدة الأفلام والتصفح حيث تقدم صورة مليئة بالألوان، وتأتي الشاشة بتردد90Hz مما يجعلها مثالية للألعاب وذلك لسرعة استجابتها مع حساسية اللمس العالية بتردد 180Hz".

وزاد أن "هاتف Zero 8 يحتوي على أربع كاميرات في الخلف وكاميرتين في الامام، وبفضل الوضع الليلي يمكنك اخذ افضل الصور في الظلام"، مشيراً الى أن "المعالج القوي من فئة Helio G90T ثماني النواة مع سرعة تصل الى 2.05 جيجاهرتز اضافة الى ذاكرة عشوائية 8GB ومساحة تخزين 128GB من نوع Ufs 2.1 ذات السرعة العالية".

ولفت الى أن "الأجواء الحارة والأداء العالي لن تؤثر على اداء الهاتف بفضل تقنية التبريد المائي مع 10 طبقات من مواد تبريد الحرارة لضمان أداء عالي للألعاب او الاستخدام اليومي في كافة الأجواء"، منوها بأن "الهاتف يمتلك بطارية كبيرة بسعة 4500mAh مللي امبير".

يذكر ان شركة Infinix تعمل في السوق العراقي لاكثر من سنة وتمتلك العديد من الوكلاء ومراكز الصيانة ونقاط البيع حيث يتعدى عددهم ال 3000 في محافظات العراق كما انها تستحوذ على حصة سوقية 8.5% من سوق الهواتف الذكية بالعراق بالاضافة الى مبيع اكثر من 1 مليون جهاز بسنة واحدة فقط ، وسيتم الإعلان عن سعر الجهاز في بث مباشر لحدث الاطلاق الرسمي في العراق على صفحة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 19 ايلول ، بالإضافة الى توفر الحجز المسبق للجهاز مع هدية سماعة انفينكس earbuds والذي سيبدأ من يوم 16 أيلول.