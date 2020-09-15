شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أجهزة وخدمات تكشف عنها أبل اليوم.. بعيدا عن iPhone 12 والآيباد الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد أبل اليوم حدثا فى مقرها بكاليفورينا للإعلان عن عدد من المنتجات والخدمات الجديدة، وقد ظهرت تسريبات عديدة حول إطلاق جهاز آيباد آير جديد ونسخة جديدة من ساعتها الذكية Apple Watch، مع تناقض التوقعات الخاصة بهواتف iPhone 12 ، إذ يزعم البعض الكشف عنها اليوم بالمؤتمر، بينما يستبعد البعض الآخر هذا الأمر مؤكدين أن هاتف أبل الجديد iPhone 12 سيتم الإعلان عنه فى أكتوبر، وبعيدا عن هذه التسريبات، هناك بعض التأكيدات الخاصة بعدد من الأجهزة والمنتجات المتوقع الإعلان عنها:

خدمة أبل ون

استمرارًا للتركيز على قطاع الخدمات، يُشاع أن شركة Apple تطلق خدمة اشتراك جديدة "الكل فى واحد" تسمى Apple One، وستوفر حزمة أقل تكلفة من خدمات اشتراك Apple المختلفة مثل Apple Arcade و Apple TV + و Apple Music و Apple News وخطط تخزين iCloud.

ستسمح للعملاء بالاشتراك فى مجموعة من هذه الباقات بسعر واحد، بدلاً من مطالبة المستخدمين بالحصول على اشتراكات متعددة، ويشاع أيضًا أن الشركة تعمل على خدمة اشتراك لياقة على غرار Peloton مرتبطة بـ Apple Watch ويتم تسليمها عبر iPhone و iPad و Apple TV.

AirTags

قد تطلق Apple ايضا تقنية AirTags الجديدة - مثل أجهزة تتبع Bluetooth التى تتيح لك استخدام البرامج للبحث عن المفاتيح المفقودة والمحافظ والكاميرات وغيرها من القيمة.

وستكون أجهزة دائرية صغيرة مزودة بتقنية البلوتوث المدمجة ودعم النطاق العريض للغاية الملحوظ لقدرتها على تسهيل التركيز على مواقع محددة، من المحتمل أن يكون لديهم ملصقات بحيث يمكن إرفاقها بالعناصر التى قد تفقدها وتحتاج إلى تتبعها فى وقت ما فى المستقبل.

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AirPods Studio

هناك منتج آخر يشاع أنه يمكن الإعلان عنه فى هذا الحدث وهو سماعات الأذن اللاسلكية التى تحمل علامة Apple التجارية AirPod، ومن المتوقع أن تشتمل على إلغاء نشط للضوضاء لتقليل ضوضاء الخلفية المحيطة، وتعديلات الموازن من خلال iOS أو macOS واكتشاف الرقبة الذى من شأنه إيقاف ما تستمع إليه مؤقتًا إذا قمت بنقلهم إلى رقبتك.

تتنبأ الشائعات بأنها ستكلف حوالى 349 دولارًا مع أحزمة قابلة للتخصيص بنمط Watch-band بين الأذنين.

HomePod وجهاز الشحن اللاسلكي

لم يتم بيع مكبرات الصوت HomePod المنافسة لأجهزة Amazon ومكبرات الصوت الذكية من Google بشكل جيد منذ إطلاقها، لكن يُشاع أن الشركة تعمل على إصدار أصغر وبأسعار معقولة - من المقرر إطلاقه هذا العام.

الجهاز المحتمل الآخر الذى يمكن الإعلان عنه فى اليوم - سواء شخصيًا أو عبر بيان صحفى - هو جهاز الشحن اللاسلكى التى تم إلغاؤه فى عام 2019.

جدير بالذكر كل ما سبق شائعات، ولم تؤكد Apple أى شيء محدد حول الإعلان بخلاف حقيقة أن iPhone 12 لن يتم إصداره حتى أكتوبر، ومن المقرر أن يتم بث الحدث عبر الإنترنت من خلال أجهزة iPhone و iPad و Apple TV وعلى موقع Apple الإلكترونى فى الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش - بقيادة الرئيس التنفيذى تيم كوك.