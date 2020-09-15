شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يختبر ميزة "تعتيم خلفية الشاشة".. اعرف مزاياها وأهميتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق تطبيق واتس آب تحديثًا تجريبيًا جديدًا على هواتف أندرويد، والذى يحمل رقم الإصدار 2.20.200.6 - من خلال Google Play Beta Program ، وكجزء من هذا التحديث، أصدر واتس آب إصلاحات للأخطاء وحزمة ملصقات جديدة وميزة جديدة تسمى "تعتيم خلفية الشاشة"، وفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo.

ويزعم التقرير أن واتس آب أصدر إصلاحًا لخلل فى قسم استخدام التخزين، ففى تحديث سابق تعطل التطبيق عندما حاول المستخدمين فتح هذا القسم، والذى تم إصلاحه الآن، كما سيتضمن التحديث الجديد أيضا حزمة ملصقات جديدة فى تحديث التطبيق التجريبى 2.20.200.6، ويدعى التقرير أيضًا أنه تم إصدار نفس حزمة الملصقات لمستخدمى iOS أيضًا.

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وأخيرًا يقدم التحديث ميزة تسمى "تعتيم خلفية الشاشة"، ووفقًا للتقريرتعد هذه الميزة امتدادًا لميزة واتس آب doodle التى تم رصدها فى الإصدار 2.20.200.3 من التطبيق، والتى تتيح للمستخدمين إضافة توقيع على الخلفيات، والآن ستسمح ميزة تعتيم خلفية الشاشة للمستخدمين بالتحكم فى عتامة رسومات الشعار المبتكرة، وسيتم طرح إصلاحات الأخطاء وحزمة ملصقات جديدة فى البداية كجزء من التحديث التجريبى، فلا تزال ميزة تعتيم خلفية الشاشة قيد التطوير وستكون متاحة فى تحديث مستقبلى، وفقًا لتقرير WABetaInfo.

جدير بالذكر كشفت تقارير صحفية عديدة أن واتس آب يوفر حاليا ميزة جديدة كليا، ستسمح بوجود "شكل مختلف" لكل محادثة، وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن الميزة الجديدة عبارة عن إمكانية تخصيص مستخدم "واتس آب" خلفية مختلفة لكل محادثة فردية.

ويمكن الإطلاع على تلك الميزة في النسخة التجريبية من "واتس آب" عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وتسمح "واتس آب" حاليا باستخدام "خلفية" واحدة لكل الدردشات، لكن تلك الميزة ستمكنه من التفريق بين كل نوع دردشة حسب اللون والخلفية المخصصة لها.