شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. هكذا يمكنك تغيير متصفحك الافتراضى على أيفون من سفارى لكروم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت أبل أخيرًا تغييرا مطلوبا كثيرًا على نظام تشغيل iPhone الخاص بها، للسماح للمستخدمين بتغيير المتصفح الافتراضى، إذ مكنت الشركة مستخدمى iOS 14 و iPadOS 14للاعتماد على متصفحات الطرف الثالث التى لم تصنعها أبل، جنبا إلى جنب مع تطبيقات البريد الإلكترونى لتصبح الخدمات الافتراضية على هواتف المستخدمين.

هذا يعنى أن مالكى iPhone و iPad غير الراغبين فى استخدام Safari أو Mail تلقائيًا عند فتح الروابط أو رسائل البريد الإلكترونى، يمكنهم أخيرًا التبديل إلى Google Chrome أو Firefox لتصفح الإنترنت و Outlook أو Gmail لرسائل البريد الإلكتروني.

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ومع ذلك يعد Google Chrome حاليًا متصفح الويب الوحيد من جهة خارجية والذى يتم دعمه كمتصفح افتراضى جديد، ومن المتوقع أن يتم تحديث المتصفحات والتطبيقات الأخرى عندما يقترب إصدار iOS 14 .

كيف تقوم بالتغيير الجديد؟

لإجراء التغيير، سيحتاج المستخدمون إلى تنزيل أحدث إصدار من Google Chrome من متجر تطبيقات أبل، بعد ذلك سيحتاجوا إلى الانتقال إلى تطبيق الإعدادات، وتحديد Chrome، والضغط على زر "تطبيق المتصفح الافتراضي" وتغيير إعداده من Safari إلى Chrome.

جدير بالذكر من المتوقع أن يتم الإعلان عن Apple iOS 14 فى وقت لاحق من هذا الشهر، وتشمل المزايا الأخرى لنظام iOS 14 إضافة "مكتبة التطبيقات" حتى لا يضطر المستخدمون إلى وضع جميع تطبيقاتهم على الصفحة الرئيسية، يتضمن أيضًا عناصر واجهة مستخدم جديدة ووضع صورة داخل صورة لمشاهدة الفيديو وتغييرات الخصوصية.