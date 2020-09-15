شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة الخصوصية بسنغافورة تغرم تطبيق لتوصيل الركاب 7000 دولار.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت هيئة مراقبة الخصوصية فى سنغافورة غرامة مالية على تطبيق Grabcar لتوصيل الركاب بمبلغ 10 آلاف دولار سنغافورى (7310 دولارات أمريكية)، قائلة إن تحديثًا لعام 2019 يعرض بيانات بعض المستخدمين لخطر الوصول غير المصرح به فيما وصفته الهيئة بأنه خرق رابع لقواعد خصوصية البيانات و "سبب مهم للقلق ".

وبحسب موقع TOI الهندى، قالت لجنة حماية البيانات الشخصية (PDPC) إن التحديث خاطر بالبيانات الشخصية لـ 21،541 سائقًا وراكبًا، بما فى ذلك صور الملف الشخصى والأسماء وأرقام لوحات المركبات، المتعلقة بخدمة مشاركة السيارات GrabHitch.

وقالت شركة Grabcar، وهى وحدة تابعة لشركة Grab Holdings، أكبر شركة ناشئة فى جنوب شرق آسيا، إنها أعادت التطبيق إلى الإصدار السابق فى غضون 40 دقيقة تقريبًا واتخذت إجراءات علاجية أخرى، وقالت PDPC: "بالنظر إلى أن أعمال المنظمة تتضمن معالجة كميات كبيرة من البيانات الشخصية على أساس يومى، فإن هذا سبب مهم للقلق".

كما وجهت الهيئة التنظيمية Grab بوضع سياسة حماية البيانات حسب التصميم، حيث يتم النظر فى تدابير حماية البيانات ودمجها فى الأنظمة التقنية أثناء تطويرها، وفى بيان ردا على استفسار من رويترز يوم الأحد، قال Grab: "لمنع التكرار، أدخلنا منذ ذلك الحين عمليات أكثر قوة، لا سيما فيما يتعلق باختبار بيئة تكنولوجيا المعلومات لدينا، إلى جانب إجراءات الحوكمة المحدثة ومراجعة بنية تطبيقنا القديم ورموز المصدر ".