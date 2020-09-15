شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. رسالة صوتية خبيثة على واتس آب تهدف لسرقة بياناتك وأموالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير حديث من حيلة خبيثة يستخدمها الهاكرز هذه الأيام لخداع مستخدمى واتس آب وسرقة حساباتهم وبياناتهم، إذ يرسل المحتالون ملفات صوتية لجذب المستخدمين وخداعهم بالفوز باليانصيب، فإذا تلقيت أى ملف صوتى عبر واتس آب من رقم غير معروف أو مكالمة واتس آب من شخص غريب يدعى أنه ممثل خدمة عملاء واتس آب، فتجاهلها ببساطة.

وتتضمن عملية الاحتيال هذه تسجيلًا صوتيًا يدعى أنك فزت بتذكرة يانصيب نيابة عن تطبيق الدردشة المملوك لفيس بوك، وللفوز بالجائزة المالية سيتعين على الضحية الاتصال بفرع الهيئة الفرعية للتنفيذ فى مومباى، ومن المثير للاهتمام أن المحتال يصر على الاتصال بمدير الفرع المزعوم عبر واتس آب فقط.

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ويأتى هذا التسجيل الصوتى مع صورة تتحدث عن يانصيب عشوائى، وبمجرد استدراج الضحية للاتصال، سيُطلب منه إيداع رسوم تسجيل أو دفع ضرائب لمبلغ اليانصيب، وبالطبع إذا دفعت رسوم التسجيل أو ضريبة الفوز باليانصيب، فستخسر أموالك بالكامل، وبدلاً من ذلك، قد يوجهك المحتالون لتثبيت تطبيق، والذى من المرجح أن يكون تطبيق كمبيوتر يمكن التحكم به عند، والذى قد يحاولون من خلاله سرقة البيانات، ورقم التعريف الشخصى UPI وكلمات المرور الأخرى من هاتف الضحية.

تظهر حيلة احتيال اليانصيب الشهيرة فى شهر أكتوبر تقريبًا من كام بالهند، عندما يعود برنامج المسابقات الشهير "Kaun Banega Crorepati" (KBC) ، الذى يستضيفه النجم أميتاب باتشان إلى التلفزيون، ما يثير الدهشة هو أن الناس ما زالوا يسقطون فى فخ هذا الاحتيال، وبعد إعلان فوز الضحية فى مسابقة KBC ، تبدأ عملية الاحتيال الحقيقية.

ويُطلب من الضحية بعد ذلك إيداع مبلغ يتراوح بين 8000 روبية و 10000 روبية كأموال ضريبية أو رسوم معالجة لتمكين فريق KBC من إرسال أموال الجائزة البالغة 25 روبية أو 30 ألف روبية، ويُطلب عادةً إيداع رسوم المعالجة فى شكل مسودات بنكية، وقد لا يطلب المحتالون، فى بعض الحالات رسوم المعالجة، وبدلاً من ذلك، يسألون عن تفاصيل الحساب المصرفى للضحية بحجة التحويل المباشر للأموال، والمشكلة هنا هى أن الضحية قد يتخلى عن تفاصيل مصرفية سرية عبر الإنترنت قد تُستخدم فى السرقة لاحقًا.