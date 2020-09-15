شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين ساعتى أبل Watch 5 وWatch 6 قبل يوم من الكشف عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تكشف أبل غدا عن ساعتها الذكية Watch 6، لكن السؤال الذي لا مفر منه: كيف ستنجح ضد سابقتها؟ وفيما يلى نعرض مقارنة بين ساعتي أبل الذكيتين وهل من تستحق أن يقوم المستخدمين بشرائها أم لا، خاصة وأنها لن توفر أي تحديث جديد فيما يتعلق بالتصميم.

التصميم:

كشف تسريب حديث أنه من المتوقع أن يكون تصميم Apple Watch Series 6 مطابقًا تقريبًا للجيل السابق، ومع ذلك، لا يزال هناك بعض عدم اليقين في ذلك، وقد نرى حوافًا أكثر حدة وشاشة أكثر انبساطًا في الشكل النهائي من السلسلة 6، ولكن كل شيء يشير إلى التطور وليس الثورة.

الشاشة:

عند الحديث عن شاشة Apple Watch 6، توقع نفس شاشة Retina التي تعمل دائمًا من السلسلة 5 بنفس الدقة، لكن الفرق الكبير هو إغفال Force Touch، حيث تخلت أبل عن ميزة 3D touch بعد iPhone XS / XS Max ويبدو الآن أن الشركة قد أزالت الميزة من Apple Watch 5.

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البرمجيات والأداء

مع كل جيل جديد من Apple Watch، هناك قفزة في الأداء بفضل مجموعة شرائح جديدة، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن الأمر سيكون مختلفًا مع Series 6، على الرغم من أن مكاسب الأداء الدقيقة تظل لغزا، لكن ستأتي ترقية واحدة كبيرة للأجهزة مع السلسلة 6، فهناك جهاز استشعار مقياس التأكسد النبضي مدمج، والذى يأخذ الميزات المتعلقة بالصحة واللياقة البدنية إلى آفاق جديدة.

وقد كان تتبع النوم على وشك أن يكون الاختلاف الكبير التالي، لكن أبل قدمت هذه الميزة مع watchOS 7، بحيث يمكن لكل من Series 5 وSeries 6 مراقبة نومك.

مميزات اللياقة البدنية:

ستعمل Apple Watch 6 الجديدة على تحسين ميزات اللياقة البدنية والعافية بشكل كبير، وستسمح مراقبة الأكسجين في الدم بتنبيهات طبية ونصائح غذائية أفضل بكثير من أي وقت مضى على ساعة ذكية، إلى جانب ذلك، طرحت أبل مبادرة جديدة "Apple Watch Connected" للصالات الرياضية الشهيرة في الولايات المتحدة لمساعدة الأشخاص على الحفاظ على لياقتهم.