تكنولوجيا: HMD تحدد يوم 22 من سبتمبر لإطلاق هاتف Nokia 7.3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة HMD يوم 22 من سبتمبر الجاري لعقد مؤتمرها القادم والإعلان الرسمي عن الإصدارات الجديدة من هواتف نوكيا، حيث تقدم الشركة خلال الحدث هاتف Nokia 7.3.

تشير التوقعات إلى أن HMD ستعمل على بث الحدث القادم على قناة الشركة الرسمية على منصة اليوتيوب، إلا أن الشركة لن تؤكد بشكل رسمي على الإصدارات المتوقع الإعلان عنها خلال الحدث.

وتؤكد بعض التسريبات على خطط HMD للكشف الرسمي عن هاتف Nokia 7.3 خلال الحدث، بينما سيتم تأجيل إطلاق هاتف Nokia 9.3 حتى نهاية هذا العام.

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كما أشار مصدر التسريبات إلى بدء شركة HMD خفض سعر هاتف Nokia 7.2 الذي أعلن عنه في شهر سبتمبر من العام الماضي، وهو دليل أخر على خطط الشركة للإعلان عن Nokia 7.3.

من جانب أخر لا يتوفر Nokia 7.2 بالفعل في متاجر نوكيا في بعض الأسواق التي تشمل كلاً من ألمانيا، وفرنسا وإسبانيا وفنلندا والهند من بين أسواق أخرى، بينما يتوفر الهاتف في متجر نوكيا في المملكة المتحدة في الوقت الحالي، أو لدى منافذ البيع بالتجزئة.

أيضاً من المتوقع أن تقدم HMD بعض الإصدارات الأخرى من هواتف نوكيا إلى جانب هاتف Nokia 7.3، حيث تشير التوقعات إلى أن الشركة ستقدم الإصدارات التي أشير سابقاً إلى خطط الشركة للإعلان عنها خلال فعاليات IFA، والتي تشمل كلاً من Nokia 6.3، وNokia 3.4، وNokia 2.4.

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