الهاتفين Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro سيأتيان مع شاشات 144Hz

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما قام متجر أمازون إسبانيا بتسريب Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro، كشف عن أسعارهما والمعالجين اللذين سيأتيان بهما. ومع ذلك، فإن هذا التسريب لم يؤكد إحدى الشائعات الأكثر إثارة للإهتمام حول هواتف Xiaomi Mi 10T Series الجديدة، وهي قدومها مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz.

أكد المسرب الصيني البارز Digital Chat Station الآن أن Apollo، وهو الإسم الرمزي لطرازات Xiaomi Mi 10T سيضم بالفعل شاشة LCD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 144Hz. سيدعمان أيضًا تقنية MEMC، وهي التقنية التي تعمل على رفع معدلات الإطارات في اللقطات المنخفضة الإطارات. على سبيل المقارنة، الشاشة الموجودة في الهاتف Xiaomi Mi 10 الأصلي تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وحتى الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra يضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz فقط.

أيضًا، الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة المخصص للكاميرا الأمامية صغير إلى حد ما، ويبلغ قطره حوالي 3.8 ملمتر فقط. في حين أن معظم هواتف Xiaomi Mi 10 تحتوي على شاشات OLED تضم مستشعرات بصمات الأصابع أسفلها، فإن شاشات LCD في هواتف Xiaomi Mi 10T Series تعني أن مستشعر بصمات الأصابع سينتقل إلى الجانب.

بغض النظر عن هذه الأشياء، فإن الهاتفين Xiaomi Mi 10T و Xiaomi Mi 10T Pro سيأتيان مع المعالج Snapdragon 865. سيحتوي الهاتف Xiaomi Mi 10T Pro على كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل وسيُكلف إبتداءً من 640 يورو، وسيحتوي الهاتف Xiaomi Mi 10T على كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل وسيُكلف إبتداءً من 550 يورو.

The Huaxing 144Hz LCD tested by Apollo engineering machine natively supports MEMC video frame supplement, 3.8mm± single hole. There is milk in the country.