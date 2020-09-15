المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Realme C17 تظهر في تسريب جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، وردتنا أولى الدلائل حول قدوم الهاتف Realme C17. نحن نعلم بالفعل أن الهاتف سيضم المعالج Snapdragon 460، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، والآن نحن هنا مع تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف.

التسريب الجديد كشف لنا أن الهاتف Realme C17 سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة LCD بحجم 6.5 إنش وبدقة +HD تمتاز بمعدل تحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 460 بتردد 1.8GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

وعلاوة على ذلك، كشف لنا هذا التسريب كذلك أن الهاتف Realme C17 سيضم كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا لكاميرا الماكرو. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيأتي كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبشكل مسبق مع نظام Android 10.

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التسريب الجديد كشف لنا كذلك أن الهاتف Realme C17 سيصل باللونين الأخضر والأزرق. الآن، كل ما يتبقى أن نعرفه هو موعد إطلاق الهاتف في السوق وسعره الرسمي.