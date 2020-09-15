ByteDance لن تقوم ببيع أعمال TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - ذكرت أحدث التقارير أن المنصة الإجتماعية الرائدة TikTok والتي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، لن يتم بيعها إلى مايكروسوفت أو Oracle. ووفقا للمحطة التلفزيونية الإنجليزية CGTN المملوكة من قبل الحكومة الصينية، فإن شركة ByteDance لن تبيع أعمال TikTok في الولايات المتحدة الأمريكية لـ Oracle أو مايكروسوفت ولن تعطي الشفرة المصدرية الخاصة بها إلى أي شركة أمريكية.

تشير مصادر متعددة إلى أن Oracle تعمل على صفقة أكثر تعقيدًا مع ByteDance، بما ذلك أن يصبحوا شركاء في قطاع التكنولوجيا وأصحاب المصلحة في ممتلكات بعضهم البعض.

كشفت CGTN أن الصين أصدرت كتالوجًا منقحًا للتقنيات التي تخضع للحظر أو قيود التصدير. يُجادل بعض المتخصصين بأن هذا تم لمنع شركة TikTok من أن تصبح مملوكة لشركة أمريكية دون الحصول على ترخيص من الحكومة الصينية.

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وذكرت المحطة التلفزيونية CGTN أن شركة ByteDance ” تفتخر بعدد من التقنيات المتطورة في الذكاء الإصطناعي والمجالات الأخرى “، وبعضها قريب من المقالات الواردة في الوثيقة الحكومية المنقحة.

يجادل المتخصصون بأن المواضيع مثل ” تكنولوجيا خدمة دفع المعلومات الشخصية التي تستند على تحليل البيانات ” و ” تقنية الواجهة التفاعلية للذكاء الإصطناعي ” موجودة في كل من قائمة التقنيات المحضور تصديرها وفي محفظة ByteDance. وحاليًا، ترفض شركة ByteDance التعليق هذا التقرير، حيث صرح الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Zhang Yiming بالقول أن شركته ” تطور حلولاً ستكون في مصلحة المستخدمين والمبدعين والشركاء والموظفين “.