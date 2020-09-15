سامسونج ستُشرف كليًا على تصنيع معالجات Snapdragon 875 لشركة كوالكوم

فاطمة أيت طالب - دبي - كوالكوم تعمل على قدم وساق للكشف عن معالجها الرائد المقبل في شهر ديسمبر المقبل، وهو المعالج الذي نتوقع أن يحمل إسم Snapdragon 875. ووفقا لتقارير من كوريا الجنوبية، فقد تمكنت شركة سامسونج على ما يبدو من تقديم صفقة أفضل من TSMC مما منحها فرصة تصنيع جميع الوحدات المطلوبة من المعالج Snapdragon 875 لشركة كوالكوم في العام المقبل.
سيتم الإشراف على تصنيع معالجات Snapdragon 875 لشركة كوالكوم من قبل Samsung Semiconductor، وهي شركة تابعة لشركة سامسونج تُعتبر أكبر مُصنع لأشباه الموصلات في العشرين عامًا الماضية. ستساعد الصفقة الأخيرة شركة سامسونج على تعزيز هذه المكانة علمًا أن التقارير أشارت إلى أن صفقة تصنيع معالجات Snapdragon 875 بالكامل ستكلف شركة كوالكوم ما بين 850 مليون دولار و1 مليار دولار أمريكي.
عقدت شركة كوالكوم مؤتمرًا صحفيًا في معرض IFA 2020 الذي أقيم أوائل الشهر الجاري بالعاصمة الألمانية برلين حيث ظهر العديد من ملاك الشركات المصنعة للهواتف الذكية على خشبة المسرح للتعهد بالولاء لمعالجات Snapdragon، ومن بينها Oppo و Xiaomi، ونتوقع أن نرى الهاتف الرائد المقبل لشركة Xiaomi يصل في أوائل العام المقبل مع المعالج Snapdragon 875.
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