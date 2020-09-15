Realme تعرض الهاتف Realme 7 Pro أخيرًا للبيع، ويُكلف إبتداءً من 270$

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن الهاتف Realme 7 Pro في وقت سابق من هذا الشهر، والآن قررت الشركة الصينية عرض هذا الهاتف للبيع لأول مرة منذ الإعلان عنه، وذلك في الهند من خلال المتجر الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت أو من خلال متجر FlipKart.

الهاتف Realme 7 Pro معروض للبيع باللونين الأزرق والفضي، ويُكلف ما يُعادل 270 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB، وما يُعادل 300 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB. ونظرًا إلى أن الهاتف Realme 7 نفد في الأسبوع الماضي بسرعة حيث بيعت منه 180 آلف وحدة في غضون أقل من يوم واحد، فلا شك أن الهاتف Realme 7 Pro سيحظى بنفس القدر من الإهتمام.

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للتذكير، يضم الهاتف Realme 7 Pro شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD تدعم معدل التحديث 90Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4500mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في غضون 34 دقيقة فقط.

الهاتف Realme 7 Pro الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.5، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع مكبرات صوتية مزدوجة تدعم تقنية Dolby Atmos، ويضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، كما أنه يأتي مسبقًا مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI.