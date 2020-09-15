الإعلان رسميًا عن الهاتف LG Wing مع شاشتين، وتصميم دوار فريد من نوعه

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة LG أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها المُزدوج الشاشة الفريد من نوعه LG Wing. في خطوة منها لتغيير نظرتنا التقليدية لتصاميم الهواتف الذكية، قامت شركة LG بتزويد الهاتف LG Wing الجديد بتصميم جديد كليًا تُحاول من خلاله أن تقول لنا بأن هناك المزيد من الإمكانيات التي يمكن أن توفرها لنا الهواتف الذكية والتي لم يتم التوصل إليها بعد.

بطبيعة الحال، رأينا هواتف تقليدية تستخدم نفس المفهوم المستخدم في الهاتف LG Wing، ولكن في تلك الحالات كان يتم تدوير الشاشة للوصول إلى الأزرار الفعلية، ولكن في حالة الهاتف LG Wing، يتم تدوير الشاشة الرئيسية الطويلة للوصول إلى شاشة ثانوية صغيرة مما يفتح لنا بابًا واسعًا من الإمكانيات الجديدة غير المكتشفة حتى الآن على مستوى تجربة المستخدم.

الهاتف LG Wing يُعتبر جزءًا من مبادرة LG Explorer Project الذي يهدف إلى بث حياة جديدة في تصاميم الهواتف الذكية من خلال الإقدام على المخاطرة وتقديم إبتكارات عملية للعملاء، والهاتف LG Wing لا يمثل سوى البداية. كشفت شركة LG أيضًا عن شراكتها مع مجموعة من الشركاء بما في ذلك كوالكوم ومحرك البحث Naver ومنصات البث المباشر Tubi و Ficto للإستفادة من تصميمها الجديد.

الهاتف LG Wing الجديد يضم شاشة P-OLED رئيسية منحنية بحجم 6.8 إنش وبدقة +FullHD، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 32 ميغابكسل، ويضم كذلك شاشة G-OLED ثانوية بحجم 3.9 إنش وبدقة +FullHD. كما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف لا يحمل شهادة IP لمقاومة المياه والغبار، ولكن الشاشات مُزودة بطبقة مقاومة للماء.

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الشيء الجميل في LG Wing هو أنه يمكنك إستخدامه كهاتف عادي إذا كنت تفضل ذلك، ولكن بمجرد تحول الشاشة الرئيسية من الوضعية العمودية إلى الوضعية الأفقية، ستحصل على شكل جديد وحالات إستخدام فريدة خاصة به. تراهن LG بشكل كبير على إستهلاك المحتوى ويستهدف LG Wing المستخدمين الذين يحبون مشاهدة الفيديوهات أثناء التنقل.

يأتي التصميم الدوار بآلية قفل مزدوجة ومخمد هيدروليكي يمتص الصدمات. تدعي LG أن الهاتف LG Wing قادر على الصمود في وجه 200 آلف عملية دوران. تمكنت شركة LG أيضًا من جعل أبعاد الهاتف LG Wing قريبة من أبعاد الهواتف الذكية العادية، ونفس الشيء ينطبق على وزنه الذي يبلغ 260 جرام.

الهاتف LG Wing يضم كذلك كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل مصممة خصيصًا لوضع الدوران، فضلا عن كاميرا أخرى واسعة الزاوية بدقة 13 ميغابكسل. هناك وضع الحامل ( Gimbal ) مع عصا تحكم إفتراضية على الشاشة الثانوية.

بغض النظر عن الكاميرات، الهاتف LG Wing الجديد يضم كذلك المعالج Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن اللاسلكي.

للآسف، لم تكشف لنا شركة LG اليوم عن سعر الهاتف LG Wing، ولكنها أكدت أن هذا الهاتف سيصل لبعض الأسواق مثل الولايات المتحدة، على الرغم من أنها لم تذكر متى بالضبط سيحدث ذلك.