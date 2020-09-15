شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدلة تشير لاحتمالية إعلان أبل بمؤتمرها اليوم عن iPhone 12.. اعرف أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة أبل اليوم الثلاثاء لعقد حدثها "Time Flies"، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن Apple Watch Series 6 و iPad Air 4 خلال الحدث الرقمي، وقد نتمكن أيضًا من رؤية AirPods Studio، إضافة إلىMacBook Pro بشاشة 14 بوصة و AirTags، كما يمكن للشركة أيضًا طرح iOS 14 و watchOS 7 وحزمة اشتراك Apple One.

وعلى الرغم من أن عدد الأجهزة كبير بما يكفى لتبرير هذا الحدث، إلا أن البعض فى مجال التكنولوجيا ما زالوا مصرين على أننا سنرى أيضًا iPhone 12 اليوم، وذلك على الرغم من التقارير التى كشفت أن أبل لن تطلق هواتف أيفون خلال هذا الحدث، وفيما يلى أدلة تشير إلى إمكانية الإعلان عن iPhone 12 :

أبل تزيل إعلانات iPhone 11 و iPhone 11

تعد قناة أبل على يوتيوب أكبر مؤشر على أن الهواتف الجديدة ليست بعيدة، حيث أزالت الشركة العروض الترويجية لـ iPhone 11 و iPhone 11 Pro من حسابها الرسمى على يوتيوب، ولم تعد هناك أى آثار لـ iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR على قناتها بعد الآن.

كما قامت الشركة أيضًا بحذف الفيديو الترويجى لـ Apple Watch Series 5، وإذا كان المقطع غير مدرج استعدادًا لإطلاق خليفته، فمن الطبيعى أن نفترض أنه تمت إزالة المقطع الدعائى لـ iPhone 11 لإفساح المجال لإعلان iPhone 12، وما لم تخطط الشركة لإطلاق الطرز الجديدة فى الأسابيع المقبلة، فليس من المنطقى إزالة المواد التسويقية للنماذج الحالية، وبهذا المنطق، سيتم الإعلان عن iPhone 12 مع Apple Watch Series 6 فى 15 سبتمبر.

شركات الاتصالات تلمح أيضًا إلى كشف النقاب فى سبتمبر

كذلك فهناك بعض القرائن الأخرى تجعلنا نتساءل أيضًا عن الإطار الزمنى المزعوم لإطلاق أكتوبر، فعلى سبيل المثال، يحتوى إعلان مستهدف داخلى مُسرب على إشارات إلى Apple Watch Series 6 وجهاز أيفون جديد، وتحتوى المسودة على صور لهاتف أيفون و Apple Watch Series 5 .

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ولا يُعد الإعلان غير المكتمل بالضرورة مؤشرًا على أنه سيتم الإعلان عن iPhone 12 الأسبوع المقبل، وربما يكون بائع التجزئة يريد أن يكون مستعدًا، فقط فى حال قررت أبل مفاجأتنا جميعًا اليوم الثلاثاء، كما أطلقت شركة German Telekom أيضًا خدمة حجز الهواتف الذكية الخاصة بها ومن المعروف أن شركة الاتصالات تقوم بذلك قبل الإصدارات الرئيسية.

ونظرًا لأن أبل هى المورد الرئيسى الوحيد الذى من المتوقع أن يعلن عن طرز جديدة فى المستقبل القريب، يمكننا أن نستنتج أن الصفحة مخصصة لجهاز iPhone 12، كما بدأ متجر فى كندا بالفعل فى بيع حافظات iPhone 12 التى تأتى من صنع Baseus، إلا أنها هذا الأمر أيضا لا يضمن أن الإطلاق على الأبواب.

كما قامت شركة Totallee، التى عادةً ما تُطلق الإكسسوارات قبل الإعلان عن طرازات ايفون الجديدة، بإدراج إكسسوارات iPhone 12 الخاصة بها على موقعها على الويب، لكن هل هذا يعنى أننا سنرى iPhone 12 يوم الثلاثاء؟ حسنًا، تشير معظم التقارير إلى حدوث تأخير فى إصدار طرز أيفون الجديدة، ووفقًا لمعظم المصادر، نتطلع إلى إعلان أواخر أكتوبر.

وكانت شركة أبل نفسها قد أكدت فى وقت سابق أن الطرازات الجديدة لن يتم طرحها للبيع فى سبتمبر، لكنها لم تقل أبدًا أنه لن يتم الكشف عن الهواتف فى سبتمبر، وبالتالى سيتعين علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الشركة ستنطلق بعيدًا عن تقليدها لمدة سبع سنوات لإعلانات سبتمبر.