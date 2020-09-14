فيسبوك تكشف عن خدمة جديدة لمنافسة “نتفلكس” و”زوم”

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فيسبوك تطلق خدمة جديدة لمنافسة زووم
أعلنت شركة فيسبوك، اليوم الإثنين، عن ميزة جديدة تتيح لمستخدميها مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائهم عبر الإنترنت باستخدام تطبيق ماسنجر للتراسل مما يتيح لهم رؤية ردود فعلهم الفورية.
وستتيح خاصية (واتش توجيذر) للمستخدم أن يضيف ما يصل إلى ثمانية أشخاص عبر اتصال بالفيديو، وما يصل إلى 50 شخصا من خلال أداة (ماسنجر رومز) للاتصال عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.
وأطلقت الشركة الأداة في يوليو/ تموز مع تطلعها لسحب البساط من تطبيق زوم لاتصالات الفيديو الذي أصبح اسما مألوفا بعد الطفرة في الطلب على استخدام تلك المنصة بسبب جائحة فيروس كورونا.
وتنضم شركة فيسبوك إلى تهافت الشركات للهيمنة على سوق “البقاء في المنزل” مع تحول الملايين إلى المنصات الإلكترونية للتواصل بغرض العمل والحياة الاجتماعية والدراسة وسط مخاوف صحية من جائحة كوفيد-19.
وأتاحت شركت نتفليكس أيضا خاصية مماثلة أطلقت عليها اسم (نتفليكس بارتي)، وتتيح لعدة مستخدمين مشاهدة أي فيلم معا عبر شاشة واحدة.
شكلت مكالمات الفيديو ميزة مهمة في أثناء انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، وسمحت بتجاوز الحدود المكانية والتواصل مع الأصدقاء والعائلة والزملاء.
وتُعد القدرة على مشاركة الشاشة ميزة أساسية في تطبيقات مؤتمرات الفيديو، وقليلًا ما تتوفر في تطبيقات مكالمات الفيديو الشخصية.
وكانت شركة “فيس بوك” طرحت أداة جديدة تتيح إمكانية تنظيم مكالمات فيديو جماعية، بعد ازدياد الطلب على الخدمة تزامنًا مع انتشار فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد-19).
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