تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر هاتف سامسونج المرتقب Galaxy S20 FE

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Orange Slovakia عن السعر الذي ينطلق به هاتف Galaxy S20 FE قريباً للأسواق، حيث تقدم سامسونج الهاتف بسعر 700 يورو.

حددت شركة سامسونج يوم 23 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن هاتف Galaxy S20 FE، واليوم رصد الهاتف في قوائم شركة Orange Slovakia التي إستعرضت مواصفات الهاتف والسعر الذي ينطلق به قريباً للأسواق.

ولقد عرضت شركة Orange Slovakia صور @evleaks الخاصة بهاتف Galaxy S20 FE في الصفحة الرسمية للهاتف، بينما تأتي التفاصيل الخاصة بمواصفات الهاتف عبر سامسونج، كما يظهر الهاتف بسعر 700 يورو وهو مستوى تسعير أقل من هاتف Galaxy S20 4G الذي جاء بسعر 900 يورو.

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وتشير التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S20 FE يأتي بنموذجين، حيث يدعم النموذج الأول الإتصال بشبكات 4G ويضم معالج Exynos 990، بينما يأتي النموذج الأخر بميزة الإتصال بشبكات 5G مع رقاقة معالج Snapdragon 865.

من جانب أخر تشير صفحة الهاتف على موقع Orange Slovakia أن هاتف Galaxy S20 FE يتميز بدقة 1440 بيكسل بلس، كما يأتي بشاشة Dynamic AMOLED بحجم 6.5 إنش، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية والتي تشمل اثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف Galaxy S20 FE معايير IP68، كما يضم بطارية بقدرة 4500 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي في 23 من سبتمبر للتأكيد على هذه التفاصيل حول سعر الهاتف.

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