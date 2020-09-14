تكنولوجيا: جوجل تحدد 30 من سبتمبر للإعلان عن هاتف Pixel 5 ومكبر صوتي جديد وChromecast

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أرسلت عملاق البحث الدعوات الرسمية للقنوات الإعلامية لحدث الشركة المقرر عقده في 30 من سبتمبر، والذي تقدم فيه الشركة هاتف Pixel 5 ومكبر صوتي جديد وأيضاً إصدار جديد من Chromecast.

أوضحت الدعوات الرسمية لحدث جوجل المرتقب خطط الشركة للإعلان عن أكثر من منتج للشركة، ويأتي على رأس الإعلانات المرتقبة هاتف الشركة الجديد Pixel 5، كما تقدم جوجل خلال الحدث إصدار جديد من أجهزة Chromecast، وأيضاً مكبر صوتي ذكي.

كانت شركة جوجل قد أكدت خلال إعلانها عن Pixel 4A على خططها لإطلاق هاتف Pixel 5 في وقت لاحق هذا العام، والذي يأتي بميزة الإتصال بشبكات 5G، لينضم لنموذج Pixel 4A الذي يدعم أيضاً الإتصال بشبكات 5G، والذي يتوفر في سوق كندا والولايات المتحدة إلى جانب سوق المملكة المتحدة، إلى جانب إيرلندا، وفرنسا، وألمانيا واليابان إلى جانب تايوان وإستراليا.

Advertisements

كما تشير التوقعات إلى أن المكبر الصوتي الجديد من جوجل ينضم لسلسلة المكبرات الصوتية الذكية Nest، الذي رصد خلال شهر يوليو في تسريبات مصورة على شبكة الإنترنت، والذي يأتي في مستوى متوسط بين Nest Mini وGoogle Home Max، كما يتميز بتصميم رأسي.

يذكر أن جوجل تعمل على تطوير TV dongle جديد يعرف برمز “Sabrina”، والذي يستخدم Android TV مع واجهة مستخدم تقليدية للتحكم عن بعد.

المصدر

اعلان





