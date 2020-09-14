شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملابس يابانية مبتكرة لمواجهة حرارة الصيف العالية والان مع تفاصيل الخبر
تم تطوير الملابس المجهزة بالمروحة لأول مرة من قبل شركة كوتشوفوكو التي يقع مقرها في العاصمة طوكيو، وقد حققت تلك الملابس نجاحاً كبيراً مع عمال البناء، والآخرين الذي يعملون في الهواء الطلق منذ إطلاقها في عام 2004، وأصبحت تحظى بشعبية كبيرة هناك، وقد انتشرت أحاديث وتساؤلات كثيرة عمّا إذا كان تطبيق "تيك توك" خضع لقرارات الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية بهذه الحركة.
ومع ارتفاع مستوى الحرارة إلى مستويات قياسية في اليابان في السنوات الأخيرة، فإن المصنِّعين انتقلوا بتلك التكنولوجيا إلى ما وراء موقع البناء إلى أسواق جديدة، بما في ذلك الملابس الرياضية والأزياء الراقية وحتى منتجات الأطفال.
عادة ما تحتوي السترات على مروحتين، واحدة على كل جانب من أسفل الظهر، والتي تعمل على ضخ الهواء حول الجزء العلوي من الجسم. المراوح متصلة ببطارية ليثيوم أيون في الجيب الداخلي، ويمكن استخدامها بشكل عام لمدة 7 أو 8 ساعات قبل أن تحتاج إلى إعادة الشحن، بناء على ما طرحته الشركة من معلومات.
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